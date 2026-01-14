El Rey traslada a inversores el compromiso de España "con el libre comercio y la cooperación internacional"

“En tiempos donde la ausencia de estabilidad se percibe con especial claridad, valores como la certidumbre y el orden jurídico adquieren una relevancia notable para quienes evalúan el destino de sus inversiones”. Así lo transmitió el rey Felipe VI durante la apertura del foro Spain Investors Day, destacando ante una audiencia internacional de inversores en Madrid el compromiso del país por fortalecer sus lazos con el libre comercio y la cooperación internacional, incluso en un entorno global caracterizado por la creciente incertidumbre. Según detalló el medio informativo, el monarca planteó que la apertura económica se considera desde España “no como una vulnerabilidad, sino como un activo estratégico”.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, Felipe VI inauguró una nueva edición de este foro enfatizando el papel consolidado del Spain Investors Day como una plataforma de referencia para conectar a empresas españolas con inversores tanto nacionales como internacionales. El monarca incidió en que este evento se mantiene como un “foro sólido y de confianza”, especialmente en medio de un escenario geopolítico donde han resurgido prácticas que se consideraban superadas y donde el consenso internacional logrado en el siglo XX parece debilitarse. Felipe VI advirtió que, para los actores económicos, la volatilidad genera desafíos adicionales que solo pueden ser afrontados cuando se cuenta con un marco predecible y seguro en el tiempo.

El medio consignó que el rey también subrayó que aquellas características que muchas veces se dan por sentadas —como estabilidad y certidumbre— resultan fundamentales en el proceso de desarrollo y ejecución de inversiones internacionales, pues las empresas requieren condiciones que se mantengan de manera consistente. Según explicó Felipe VI, los proyectos de inversión suelen implicar un análisis detallado de una variedad de factores estructurales, necesarios para garantizar la viabilidad y el éxito a largo plazo.

En su intervención, Felipe VI sostuvo que el foro Spain Investors Day representa tanto un escaparate de las capacidades empresariales de España como una declaración explícita de su actitud hacia el contexto internacional. “Una declaración que refleja nuestro compromiso con la estabilidad y el compromiso internacional, valores que definen nuestro sector empresarial y nuestra economía en su conjunto”, afirmó el monarca, según reportó la fuente.

Respecto a las condiciones regulatorias, Felipe VI enfatizó la disponibilidad en España de un marco jurídico estable y de garantías legales aptas para atraer inversiones. Recordó que el país está firmemente integrado en la Unión Europea y alineado con los principios del mercado único europeo, lo que refuerza el atractivo para los proyectos de capital extranjero. El medio destacó que el monarca reafirmó el compromiso de España con el multilateralismo y la cooperación en el ámbito comercial, y resaltó también los lazos históricos y duraderos que unen al país con América Latina, además de su posición como segunda nación receptora de turismo a escala global.

En lo que respecta al desempeño económico, Felipe VI expuso que España figura entre los destinos principales para la inversión directa extranjera en el mundo, con datos que evidencian un crecimiento sostenido y “niveles récord” de exportaciones. Según publicó la fuente, el rey señaló el papel internacional de las empresas españolas, muchas de ellas líderes en sus respectivos campos, lo que muestra una clara competitividad en escenarios globales. El evento contó con la presencia de varios de estos referentes sectoriales, reconocidos por su capacidad de innovación y su resiliencia frente a los cambios económicos debido a una diversificación geográfica de sus mercados.

El monarca argumentó que la internacionalización empresarial proporciona ventajas adicionales, como la generación de empleo cualificado y estable. Además, sostuvo que la diversificación de mercados contribuye a la fortaleza y adaptabilidad de las compañías españolas frente a ciclos adversos y fluctuaciones globales, características que sitúan a España como una plaza especialmente preparada para afrontar retos en entornos exigentes.

En una intervención final, Felipe VI reiteró la prolongada decisión de España de mantener abiertas sus puertas al comercio y las inversiones internacionales, poniendo énfasis en que esta política ha impulsado la prosperidad y el bienestar nacional, a la vez que ha promovido el crecimiento a escala global. De acuerdo con la información proporcionada por la fuente, el rey concluyó dirigiéndose directamente a los inversores y empresas extranjeros, subrayando: “Su contribución ha sido decisiva durante décadas para impulsar el crecimiento, generar empleo y configurar una economía más abierta, competitiva e innovadora”.

A lo largo de los distintos pasajes de su discurso, y conforme reportó el medio, Felipe VI se refirió tanto al contexto doméstico —incluido el anclaje europeo del país y sus garantías regulatorias— como a las perspectivas internacionales, destacando los vínculos con otros mercados y el papel de España como destino preferente tanto para la inversión como para los flujos turísticos mundiales. El foro Spain Investors Day, según lo expresado por el monarca y recogido por la fuente, permaneció así como punto de referencia en la estrategia de proyección económica internacional de España.