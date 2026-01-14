El COE y Joma presentan la uniformidad que "abriga el orgullo" para los Juegos de Milano-Cortina 2026

Los deportistas olímpicos de verano han tenido un papel central en el lanzamiento de la nueva vestimenta del equipo español que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, al simbolizar el respaldo y la unidad de toda la familia olímpica nacional. Según informó el medio Europa Press, el Comité Olímpico Español (COE) y la empresa Joma, responsable de la indumentaria técnica oficial, han dado a conocer este miércoles la colección que acompañará a los representantes españoles entre el 6 y el 22 de febrero de 2026.

De acuerdo con Europa Press, la uniformidad oficial ha sido concebida no solo para enfrentar las bajas temperaturas y las condiciones extremas habituales en competiciones de invierno, sino también para reforzar la identidad y el orgullo nacional. El eslogan de la campaña, "Hay colores que no se llevan, se defienden. Hay prendas que no abrigan el cuerpo, sino el orgullo", refleja la intención de proyectar una imagen representativa y un mensaje de cohesión entre los miembros de la delegación española, independientemente de la estación en la que compita cada deportista.

La propuesta central de la ropa del equipo español destaca por su enfoque técnico y su capacidad de protección ante el frío intenso, explicó Europa Press. El conjunto principal para el desfile oficial integra un anorak y un pantalón desarrollados para ofrecer un alto grado de abrigo térmico, comodidad y libertad de movimiento. Las prendas se confeccionaron con tejidos de alta resistencia y estructuras especializadas para resguardar a los atletas de la humedad, el viento y el aguanieve, sin aportar peso extra.

Entre las características diferenciales de esta indumentaria, Europa Press detalló la incorporación de una membrana impermeable de 10.000 mm, que brinda protección eficaz durante exposiciones prolongadas en exteriores hostiles y ante precipitaciones o humedad persistente. El interior de los atuendos cuenta con acolchado y forro polar destinados a garantizar calidez aún en las condiciones más adversas. Las cualidades técnicas se completan con sistemas optimizados para la transpirabilidad, lo que facilita la evacuación del sudor y contribuye a mantener a los deportistas secos durante la competencia y el entrenamiento.

El diseño ergonómico y los patrones adaptados a la movilidad garantizan que la ropa permita desplazarse sin restricciones, mientras que detalles funcionales como tirantes interiores extraíbles y ajustables, bolsillos de acceso inmediato y zonas que se pueden sellar para una mayor hermeticidad también forman parte de la línea oficial, de acuerdo con información recabada por Europa Press.

La colección incluye además una línea de premiación compuesta por chándales térmicos y elásticos, que mantienen la temperatura corporal y aseguran tanto el confort como la libertad de movimientos para los premiados. Estas prendas mantienen la presencia de los colores nacionales, remarcando la representación de España en una cita con alta exposición global. El conjunto de premiación se completa con camisetas ligeras y transpirables, equipadas con el sistema Micro-Mesh, que regula la humedad y ayuda a estabilizar la temperatura del cuerpo, reportó Europa Press.

Por fuera del ámbito competitivo, la línea de Villa Olímpica, prevista para el uso cotidiano durante la estancia de los atletas en el recinto olímpico, está confeccionada en algodón de tacto suave para optimizar la comodidad y el descanso. Esta gama recurre a colores más neutros y tranquilos, como el crudo y el azul marino, según describió Europa Press. Entre las opciones para las actividades y desplazamientos dentro de la Villa, destacan chaquetas acolchadas ligeras, que resguardan contra las bajas temperaturas sin añadir carga y están diseñadas para las jornadas de traslado en pleno invierno.

El lanzamiento, detalló Europa Press, se articuló en torno a la idea de que los deportistas españoles, en todas las disciplinas y épocas del año, avanzan juntos como una sola familia olímpica. La presencia de atletas de verano en la promoción de estos diseños técnicos refuerza la noción de respaldo mutuo y energía compartida, motivando al equipo de invierno en su enfrentamiento con los retos del frío y la nieve en la próxima cita invernal.