Dinamarca anuncia un grupo de trabajo para una "solución" sobre Groenlandia tras no llegar a un acuerdo

Las imputaciones sobre la presencia militar china en las cercanías de Groenlandia han carecido de fundamento durante la última década, según afirmó el gobierno danés al referirse a los datos recabados por sus servicios de inteligencia. En este contexto, el tema central de la reciente reunión en la Casa Blanca giró en torno a la demanda de Estados Unidos por un mayor control sobre Groenlandia, poniendo en tensión la relación entre Washington y Copenhague. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la administración danesa ha dado a conocer la conformación de un grupo de trabajo de alto nivel con la finalidad de explorar salidas a las discrepancias con el gobierno estadounidense sobre la situación en Groenlandia, luego de que la cumbre entre las delegaciones de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos concluyese sin un acuerdo.

El jefe de la diplomacia danesa, Lars Lokke Rasmussen, informó que este grupo comenzará sus funciones “en cuestión de semanas”. El objetivo es analizar alternativas que permitan alcanzar una solución compartida sin comprometer las posiciones de ninguna de las partes. Según detalló Europa Press, Rasmussen subrayó la importancia de atender las inquietudes estadounidenses vinculadas a la seguridad en el Ártico, pero advirtió que Dinamarca no aceptará propuestas que vulneren la integridad territorial del país ni el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés. El ministro consignó durante una rueda de prensa que las conversaciones celebradas en Washington se desarrollaron en un ambiente que calificó como constructivo y franco, aunque el encuentro no permitió modificar la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha reiterado sus aspiraciones para que Washington ejerza soberanía sobre la isla.

Rasmussen afirmó que persiste un “profundo desacuerdo” con la Casa Blanca, aunque apuntó que compartieron la intención de mantener estas diferencias en un marco de diálogo. El titular de Exteriores danés enfatizó la dificultad de generar propuestas innovadoras cuando, según sus declaraciones, las autoridades norteamericanas renuevan de forma constante las amenazas dirigidas hacia Dinamarca y Groenlandia. Además, remarcó que la apuesta de Copenhague es garantizar la seguridad de Groenlandia bajo el marco legal y político vigente, y reiteró que no existen indicios de presencia militar naval china o rusa en los alrededores de la isla: “Según nuestros servicios de Inteligencia, hace aproximadamente una década que no hay ningún buque de guerra chino cerca de Groenlandia”, precisó el canciller, y agregó que “no hay una amenaza inmediata ni de Pekín ni de Moscú”.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, declaró que la reunión facilitó el intercambio de posturas y la discusión sobre las diferencias existentes. Motzfeldt manifestó el interés común por alcanzar un equilibrio que beneficie conjuntamente a todas las partes involucradas, mientras abogó por fortalecer los vínculos de cooperación entre aliados, según reportó Europa Press.

La reunión se desarrolló en la Casa Blanca y tuvo una duración aproximada de una hora. Participaron el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto a Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, acompañados por asesores y embajadores de los respectivos países. El medio Europa Press indicó que la parte estadounidense insistió en la necesidad de Groenlandia para consolidar el proyecto denominado “Cúpula Dorada”, un escudo antimisiles presentado por la Casa Blanca en mayo de 2025. Este sistema, que Washington diseña con referencia al modelo defensivo israelí conocido como la “Cúpula de Hierro”, figura entre las prioridades de seguridad nacional promovidas por la administración Trump.

La postura de la Casa Blanca frente al enclave ártico ha estado marcada durante el último año por una dinámica expansionista, en la que se invoca la creciente presencia de embarcaciones chinas y rusas en la región. No obstante, Dinamarca ha sostenido que no existen pruebas de tales movimientos militares y puntualizó que fue Estados Unidos quien decidió disminuir de manera sustancial el número de sus efectivos en Groenlandia en los últimos años. Europa Press consignó que uno de los incidentes previos fue una visita del vicepresidente estadounidense a la base militar de Pituffik, ocasión en la que el representante estadounidense criticó a Copenhague aduciendo que su gestión de la seguridad insular era insuficiente, lo que acrecentó la irritación tanto en el gobierno danés como entre la población groenlandesa.

Durante la misma jornada, la Casa Blanca divulgó en sus redes sociales una imagen en la que Groenlandia aparecía representada por dos perros y se le instaba a elegir entre una vinculación con Estados Unidos o con Rusia y China. Este gesto fue interpretado en los medios como una fórmula provocativa en el contexto de crecientes tensiones diplomáticas. Las palabras del presidente Trump retomaron el eje estratégico que la isla representa para Washington, al reafirmar que asegurar el control sobre Groenlandia resulta esencial para la defensa de la “Cúpula Dorada” y, por lo tanto, de los intereses geopolíticos estadounidenses en el Ártico.

La posición oficial danesa continúa rechazando cualquier iniciativa que pueda desafiar la soberanía nacional o limitar la capacidad de decisión de Groenlandia. Europa Press reportó que las autoridades de Copenhague consideran "totalmente inaceptables" todas las propuestas que no garanticen el respeto a su integridad territorial ni el derecho de los groenlandeses a decidir sobre su destino político.

Tras el encuentro sin resolución definitiva, las tres partes acordaron avanzar con la conformación del grupo de trabajo de alto nivel, que en el plazo inmediato prevé orientarse hacia la exploración de alternativas viables para solventar el desencuentro. Quedó de manifiesto que la seguridad en la región ártica, el alcance de la cooperación internacional y el reconocimiento mutuo de las competencias sobre Groenlandia continuarán ocupando el centro de la agenda bilateral, según concluyó el reporte de Europa Press.