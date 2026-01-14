Dinamarca anuncia la creación de un grupo de trabajo para encontrar una "solución" sobre Groenlandia

El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, afirmó que durante el encuentro celebrado en la Casa Blanca se tuvo la oportunidad de contradecir la narrativa promovida por el presidente estadounidense, aunque admitió que no lograron modificar la posición de la administración de Donald Trump. Según informó Europa Press, Rasmussen destacó la complejidad del escenario internacional actual y señaló la importancia de una respuesta común frente a las actuales demandas sobre Groenlandia.

Tras una reunión en la que participaron altos funcionarios de Dinamarca, Estados Unidos y Groenlandia, el Gobierno danés anunció la formación de un comité de alto nivel para desarrollar una propuesta coordinada ante las crecientes discrepancias relacionadas con la presencia estadounidense en el territorio ártico. El medio Europa Press reportó que el encuentro finalizó sin un acuerdo definitivo, lo que llevó a Copenhague a abogar por la creación de un marco adicional de diálogo. De acuerdo con lo expuesto por Rasmussen en rueda de prensa, el objetivo del grupo será trabajar hacia una solución común y analizar fórmulas que atiendan las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos, sin apartarse de los límites que impone la soberanía danesa.

En el encuentro participaron además la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Europa Press consignó que las conversaciones fueron calificadas como “francas” y “constructivas” por las autoridades danesas, y que el nuevo grupo de trabajo establecerá su primera reunión dentro de unas semanas. Lokke Rasmussen matizó que la seguridad de Groenlandia puede preservarse bajo el marco institucional actual y recalcó que Dinamarca no aceptará propuestas que desconozcan tanto la integridad territorial del reino como el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

Europa Press recogió también las declaraciones del ministro danés, quien subrayó que Dinamarca se mantiene intransigente respecto a cualquier sugerencia que implique una revisión de sus fronteras o de la soberanía groenlandesa. Añadió que la apertura del proceso de consultas busca iniciar una etapa más profunda de trabajo diplomático, que permita generar resultados concretos a mediano y largo plazo.

El medio informó que tras asumir el mando presidencial en Washington hace un año, Trump reiteró su interés en expandir la influencia estadounidense sobre Groenlandia, empleando el argumento de amenazas a la seguridad nacional. Según Europa Press, Trump volvió a defender la idea de que el control de Groenlandia es esencial para la denominada “Cúpula Dorada”, un sistema de defensa antimisiles anunciado en mayo de 2025 como un equivalente al escudo “Cúpula de Hierro” de Israel. Las aspiraciones estadounidenses sobre la isla han generado reticencias continuas tanto en Copenhague como en Nuuk, donde la administración danesa considera inaceptable cualquier propuesta contraria al actual status quo.

Europa Press relató que en marzo del año anterior se produjo una visita del vicepresidente estadounidense a la Base Aérea de Pituffik, considerada por representantes groenlandeses y daneses como hostil. Durante ese desplazamiento, el vicepresidente acusó públicamente a Dinamarca de negligencia en la protección de la isla, incrementando la tensión bilateral.

En lo que respecta al contexto geopolítico, Rasmussen remarcó ante los medios que la coyuntura ártica atraviesa una nueva etapa en materia de seguridad, aunque enfatizó que la reducción de efectivos militares estadounidenses en Groenlandia respondió a una decisión previa de Washington. De acuerdo con Europa Press, la administración Trump ha señalado en reiteradas ocasiones que la presencia de buques chinos y rusos en la región justifica el refuerzo de las medidas estadounidenses y la revisión de los acuerdos vigentes.

Durante la rueda de prensa, el ministro danés insistió en que la solución debe atender tanto las exigencias estratégicas de Estados Unidos como las prioridades de Dinamarca y Groenlandia. Europa Press indicó que, más allá de las posiciones divergentes, todas las partes acordaron continuar el diálogo mediante el nuevo comité de alto nivel, que analizará de forma conjunta las posibles alternativas para la defensa y el futuro político de la isla ártica.

La misma fuente añadió que el proceso negociador prevé la participación amplia de representantes diplomáticos de las tres delegaciones y que buscará un entendimiento que evite un deterioro mayor en las relaciones transatlánticas. Expertos citados por Europa Press estiman que la evolución de las conversaciones dependerá del margen que las partes concedan a las propuestas de reforma y a la capacidad de garantizar la protección de todas las comunidades presentes en Groenlandia.