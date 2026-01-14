Agencias

Comunidad insiste en que no contribuirá al "descrédito" de Julio Iglesias y exige "misma contundencia" en otros casos

El gobierno madrileño recalca que no tomará parte en señalamientos contra el cantante español, al tiempo que solicita equidad en la reacción ante denuncias mediáticas, remarcando la ausencia de fallos judiciales y pidiendo cautela en declaraciones públicas

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, manifestó su deseo de que los representantes políticos mantengan la misma rapidez y contundencia en su reacción ante todas las denuncias mediáticas, sin distinción de las personas implicadas. Según García Martín, el tratamiento de los casos recientes en los que se ha visto involucrado el cantante Julio Iglesias exige cautela, ya que, como remarcó, hasta el momento no existe una resolución judicial expresa que aclare la situación legal del artista ni un conocimiento detallado del fondo de las denuncias. “Que nadie busque polémica, estamos diciendo exactamente lo mismo y lo que pedimos sobre todo es más prudencia a determinadas personas que en otras ocasiones se callan la boca”, señaló García Martín, de acuerdo con el reporte de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con lo publicado por la Comunidad de Madrid, el consejero insistió en que el ejecutivo autonómico no participará en acciones que contribuyan al descrédito de Julio Iglesias u otros ciudadanos en ausencia de fallos judiciales contundentes. García Martín enfatizó que esta postura responde a la necesidad de garantizar el principio de presunción de inocencia y a la importancia de evitar juicios mediáticos que puedan generar daños irreparables a la reputación de personas que aún no han sido investigadas o juzgadas formalmente.

El medio oficial de la Comunidad de Madrid detalló que García Martín criticó las diferencias en la reacción pública ante diversos casos de denuncias y señaló de manera específica a representantes de la izquierda política. El portavoz del Gobierno autonómico expresó que le hubiera gustado encontrar la misma contundencia y celeridad en la respuesta ante otras situaciones, como los episodios de presunto acoso atribuidos al socialista Paco Salazar o el conocido ‘caso Errejón’. El consejero sostuvo que en estos casos anteriores no se percibió una reacción pública tan rápida, lo que, según sus palabras, evidencia un tratamiento desigual de situaciones similares dependiendo del rol o la tendencia política del implicado.

La intervención de García Martín también incluyó una advertencia sobre el riesgo de que declaraciones públicas precipitadas puedan fomentar polémicas infundadas. Según reportó el gobierno de la Comunidad de Madrid, el funcionario consideró “impropio” que se desacredite a una persona de manera pública antes de que la justicia se pronuncie, citando como ejemplo la situación actual de Julio Iglesias. Remarcó que la propia Audiencia Nacional ni siquiera ha iniciado una investigación sobre el caso en cuestión, por lo que llamó a la prudencia, en especial a quienes, según él, se han abstenido de pronunciarse en otros expedientes similares.

La Comunidad de Madrid, según consignó su portavoz, mantiene como postura fundamental el respeto a la presunción de inocencia y la prevención del descrédito mediático prematuro mientras no haya pronunciamiento judicial. Esta posición se hace aún más enfática en casos de figuras públicas, como es el de Julio Iglesias, artista cuya trayectoria es reconocida en España y en el extranjero, situación que, en palabras de García Martín, obliga a actuar con especial responsabilidad para garantizar que el escrutinio público no sustituya al proceso judicial establecido.

El ejecutivo autonómico, de acuerdo con las declaraciones vertidas y recogidas por la Comunidad de Madrid, hace un llamado general a la ciudadanía y a los medios de comunicación para evitar pronunciamientos y especulaciones sin base jurídica solvente. García Martín reiteró que la actuación institucional se guiará exclusivamente por el respeto a la legalidad vigente, la salvaguarda de los derechos fundamentales y la objetividad en las comunicaciones relacionadas con denuncias públicas. Pidió además que, frente a cualquier acusación mediática, se actúe con la misma seriedad y exigencia, independientemente de la filiación política de los involucrados, para evitar que determinados casos sean utilizados como arma arrojadiza en el debate público.

Las declaraciones de García Martín se enmarcan en un contexto de creciente atención mediática hacia casos de denuncias que involucran a personalidades públicas y políticos, lo que, según reportes del gobierno regional, obliga a las autoridades a reforzar los mensajes de prudencia y responsabilidad en la comunicación institucional y mediática.

