Chinchilla defiende la "diplomacia en la sombra" del Club de Madrid para reforzar el sistema multilateral

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla asume la presidencia del Club de Madrid con el reto de fomentar desde este foro la democracia y el multilateralismo, y defiende para ello el trabajo de "diplomacia en la sombra" de ex primeros ministros y jefes de Estado para incidir en procesos democráticos.

En una entrevista concedida a Europa Press, Chinchilla ha defendido la idea de reforzar el sistema multilateral en un momento en el que potencias como Estados Unidos ponen más que nunca en entredicho los cimientos del orden basado en reglas y principios, con injerencia directa en regiones como Centroamérica y Sudamérica y la reciente intervención militar en Venezuela.

"Ya no estamos tomando decisiones realmente en nuestros países, pero no estamos dispuestos simplemente a hablar por hablar. El Club de Madrid procura generar actividades que tengan incidencia y brindamos acompañamiento a iniciativas globales y en discusiones que inciden en procesos de toma de decisiones", ha afirmado.

De esta forma, la que fuera jefa de Estado en Costa Rica entre 2010 y 2014 ha defendido desarrollar una "especie de diplomacia en la sombra" a través de "enlaces activos" con representantes de gobiernos para incidir en procesos democrática. "Pero sin restringirnos a los gobiernos", ha añadido, explicando que el Club de Madrid también mantiene espacios de cooperación con grupos de activistas.

Chinchilla estrena liderazgo en este foro con sede en España, el principal de expresidentes y primeros ministros de países democráticos, en un momento en el que la injerencia de potencias pone en jaque el sistema multilateral. En este sentido, ha avisado de que el sistema requiere de reformas y se ha abierto a participar en los procesos que precisamente mejoren el desgaste de este orden, siguiendo en todo momento "dos carriles": "la democracia y el multilateralismo".

"No necesariamente se juntan pero estamos convencidos de que si la ecuación se debilita, la cosa va a salir mal", ha indicado la exdirigente costarricense. El Club de Madrid reúne a más de 130 miembros de más de 70 países, junto con una red global de asesores y socios en todos los sectores de la sociedad.

