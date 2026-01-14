C-LM insiste en que el acuerdo de Mercosur es una oportunidad: "Abre un mercado de 270 millones de consumidores"

El gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur incluye mecanismos de apoyo financiero para sectores considerados vulnerables ante la apertura comercial. Según la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, existe un fondo europeo establecido en el pacto que podría alcanzar hasta 6.300 millones de euros destinados a proteger a aquellos sectores especialmente sensibles a la nueva competencia internacional. Este respaldo económico forma parte de las llamadas cláusulas de salvaguardia que, junto a los contingentes limitados de importación, buscan equilibrar los posibles efectos del acuerdo sobre el tejido productivo local.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la consejera ha insistido en la visión de la administración autonómica sobre la oportunidad que representa el acuerdo, al permitir el acceso a un mercado compuesto por 270 millones de consumidores. Durante una rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Padilla expuso que aunque la posición de Castilla-La Mancha es prudente, valoran el marco actual económico y geopolítico como propicio para buscar nuevas oportunidades de exportación.

Tal como señaló la portavoz y recogió el citado medio, entre los beneficios destacados se encuentra la protección reforzada de productos castellanomanchegos emblemáticos, concretamente el vino y el queso manchego. Padilla explicó que el acuerdo garantiza un blindaje para las Indicaciones Geográficas Protegidas y las Denominaciones de Origen, lo que bloquea la posibilidad de imitaciones en los mercados de destino. Este aspecto se considera clave para evitar la competencia desleal y contribuir a consolidar el posicionamiento de estos productos en el ámbito internacional.

El gobierno autonómico también ha puesto el acento en los mecanismos complementarios previstos para los sectores más expuestos a riesgos por este acuerdo comercial. Según informaciones de Europa Press, los contingentes fijados de importación y las cláusulas de salvaguardia están orientados a modular el impacto de la competencia externa, mientras que los recursos económicos ofrecidos desde la Unión Europea funcionarían como red de seguridad para los productores locales que pudieran resultar más afectados.

Padilla señaló que la economía de la región depende en gran medida de la exportación, lo que refuerza la necesidad de integrarse activamente en los mercados internacionales. Según expresó durante su intervención, "si nosotros no estamos en este mercado, estarán otros". En esa línea, defendió la importancia de que las condiciones del acuerdo contemplen el cumplimiento estricto de la normativa europea tanto en materia alimentaria como sanitaria, aspectos que también han sido recogidos en el texto firmado.

El medio Europa Press también citó declaraciones del vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, quien valoró positivamente la apertura del acuerdo como una "nueva oportunidad" para la región. Desde Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real, durante una visita a la bodega Fernando Castro, Caballero remarcó el potencial de los países miembros de Mercosur como destino prioritario para los vinos regionales, destacando la disposición del consejero de Agricultura y la consejera de Economía para impulsar la presencia de las bodegas castellanomanchegas en estos mercados.

La postura del Ejecutivo autonómico sitúa al sector agroalimentario como protagonista en el marco de las relaciones comerciales con los países sudamericanos que integran Mercosur, reforzando el apoyo institucional para garantizar que los productores regionales puedan aprovechar las oportunidades que ofrece el tratado sin perder de vista las condiciones necesarias para salvaguardar la calidad y seguridad de los productos exportados. La garantía de protección para los productos con indicación geográfica y denominación de origen se interpreta como una herramienta determinante para preservar la identidad y el valor añadido de la producción local frente al riesgo de copias y competencia desleal en mercados exteriores.

Según lo detallado por Europa Press, Castilla-La Mancha aspira a mantener su competitividad internacional a través de este acuerdo, activando medidas para que los productores en sectores sensibles dispongan de respaldo económico y normativo suficiente al afrontar la expansión de la oferta extranjera. Al mismo tiempo, el gobierno regional subraya la exigencia de un cumplimiento riguroso de los estándares europeos en los productos que accedan al mercado regional, medida considerada esencial para preservar la salud pública y la calidad de los alimentos.

Con la previsión de apertura a 270 millones de potenciales consumidores, el Ejecutivo autonómico percibe que el presente acuerdo con Mercosur puede consolidar la posición exportadora de Castilla-La Mancha y reforzar su tejido agroalimentario, combinando la expansión comercial con garantías para los sectores productivos más sensibles.