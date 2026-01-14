AV. Schareina asciende al 'top 3' en motos y Sanders pierde sus opciones por una caída en el Rally Dakar

Al completarse la segunda parte de la etapa maratón del Rally Dakar en la categoría de motos, el australiano Daniel Sanders perdió casi todas sus posibilidades de pelear por el título después de una fuerte caída en el kilómetro 130 de los 368 de la especial del día. El propio Sanders declaró que podría haber sufrido fracturas en la clavícula y el esternón, lo que prácticamente lo aparta del objetivo de revalidar su triunfo en la competencia. A partir de este incidente, el argentino Luciano Benavides ascendió al primer lugar de la clasificación general, mientras el español Tosha Schareina se instaló en el tercer puesto, en una lucha por el podio que sigue extremadamente ajustada.

De acuerdo con la información publicada por el medio AV, la etapa del miércoles en el Rally Dakar se caracterizó por los cambios derivados del accidente de Sanders y por el rendimiento destacado de varios pilotos. Benavides, piloto de KTM, se benefició directamente de la situación del australiano y finalizó la jornada con suficiente ventaja como para tomar el liderato, aunque su margen sobre el estadounidense Ricky Brabec, representante de Honda, es de apenas 41 segundos. Brabec, además, fue quien asistió personalmente a Sanders tras su accidente, según consignó AV.

Durante esta décima etapa, fue el francés Adrien van Beveren (Honda) quien cruzó primero la meta, logrando la victoria del día y sumando puntos clave en la clasificación. Benavides llegó en segunda posición, a cuatro minutos del ganador, mientras que el estadounidense Skyler Howes, también de Honda, completó el podio diario. Schareina, por su parte, obtuvo el octavo mejor tiempo de la jornada, y gracias a su regularidad logró ascender al tercer escalón en la general, reportó AV.

El accidente de Sanders resultó determinante para la definición de la competencia, ya que hasta ese momento el piloto australiano se encontraba entre los favoritos para el título y lideraba la general. Sin embargo, tras sufrir la caída en las dunas, quedó fuera de la pelea por el trofeo conocido como el 'Touareg', según detalló el propio Sanders, quien estimó en "un 99%" sus posibilidades perdidas tras las lesiones sufridas.

El nuevo líder, Luciano Benavides, encara las etapas finales con una ventaja muy ajustada y deberá defender cada segundo ante un Ricky Brabec que se mantiene a menos de un minuto, lo que deja la victoria absolutamente abierta. Tosha Schareina, por su lado, se consolida en zona de podio, luego de haber escalado hasta el tercer puesto tras el desarrollo de una etapa que estuvo marcada por los incidentes y la exigencia extrema del terreno.

AV precisó que los 368 kilómetros cronometrados pusieron a prueba la resistencia y estrategia de todos los corredores. La caída de Sanders en el kilómetro 130 alteró completamente el desarrollo del día, obligando al resto de los competidores a ajustar sus planes en función de la situación del australiano y la recíproca ayuda entre pilotos.

El resultado de la etapa mantiene el suspenso sobre la definición final de la general, ya que la diferencia mínima entre Benavides y Brabec permite prever una definición muy ajustada. Además, el ingreso de Schareina en el 'top 3' suma un elemento más de incertidumbre a la recta final de la competencia.

Según lo reportado por AV, la actuación de Adrien van Beveren, con Honda, en la etapa le permite ganar protagonismo en el Rally, sin modificar, no obstante, el escenario principal del liderazgo general, disputado ahora entre Benavides y Brabec. La atención sigue centrada en cómo evoluciona el estado físico de Sanders, aunque él mismo descartó poder seguir compitiendo con aspiraciones reales en lo que resta de la carrera.

Con estos resultados, la clasificación se modifica considerablemente respecto de días previos, y la expectativa por los próximos tramos crece debido a la escasa diferencia de tiempo y la presión que afrontan los pilotos en las próximas etapas, según las informaciones reunidas por AV.