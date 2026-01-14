Aumentan a más de 3.400 los muertos en las protestas en Irán, según activistas

La organización Human Rights Activists (HRA), con sede en Estados Unidos, reportó la detención de más de 16.700 personas y la muerte de al menos 1.850 individuos, incluidos nueve menores de edad, durante las protestas antigubernamentales que han sacudido a Irán desde finales de diciembre de 2025. Además, este grupo defensor de derechos humanos ha alertado sobre una intensificación de la represión atribuida a las fuerzas de seguridad iraníes. En este contexto, la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con base en Noruega, elevó la cifra de fallecidos a más de 3.400, destacando la gravedad de la situación y el número de víctimas mortales y heridas a raíz de la respuesta estatal.

De acuerdo con el recuento realizado por IHRNGO y publicado por la organización este miércoles, al menos 3.428 personas han muerto en un total de 15 provincias desde que comenzaron las manifestaciones en el país. Estas protestas surgieron por el descontento ante las condiciones económicas y han estado acompañadas en los últimos días por la imposición de restricciones nacionales al acceso a Internet, lo que ha dificultado la recopilación de información y la verificación de los hechos sobre el terreno, detalló la ONG.

Según informó IHRNGO, la cifra de fallecidos solo contempla aquellos casos que han sido corroborados de manera directa por la propia organización, a través de dos fuentes independientes y con respaldo de documentación hospitalaria y registros funerarios. IHRNGO explicó que la mayoría de las víctimas mortales eran personas menores de 30 años, y entre ellas se encuentran al menos 15 menores de edad, si bien la organización aún intenta confirmar la edad específica de todas las víctimas.

Tal como publicó la organización, las protestas y la posterior represión estatal han provocado, además de las muertes, "miles" de heridos que también estarían siendo verificados mediante registros disponibles, pese a las limitaciones impuestas por el apagón nacional de Internet. Estas restricciones a las comunicaciones han significado obstáculos para el monitoreo de la situación y para el acceso de las familias a información sobre sus allegados detenidos o fallecidos.

Según consignó el medio IHRNGO, la escalada en el uso de la fuerza se ha dado mientras las autoridades iraníes atribuyen la responsabilidad de la conflictividad interna a influencias extranjeras. El gobierno de Teherán acusó a Estados Unidos e Israel de instigar y apoyar los disturbios, y sostuvo que las manifestaciones derivaron en hechos violentos, lo que describió como parte de un posible pretexto para una intervención militar estadounidense liderada por el presidente Donald Trump en suelo iraní.

La organización Human Rights Activists (HRA) precisó además que entre las personas detenidas se encuentran manifestantes, defensores de derechos humanos y, en menor medida, niños y adolescentes. El informe de HRA apunta a un patrón de arrestos masivos, en diferentes regiones del país, llevado a cabo de manera sistemática desde el inicio de las protestas, y subraya la preocupación por los informes sobre supuestos malos tratos a los detenidos.

El contexto de las manifestaciones en Irán ha estado marcado por el deterioro económico y la insatisfacción ciudadana con las condiciones de vida, señalaron tanto HRA como IHRNGO. Estas circunstancias generaron un aumento notable en la participación de jóvenes en las movilizaciones, lo que, según los datos recogidos por las ONG, explicaría la alta proporción de víctimas menores de 30 años y la presencia de adolescentes entre los fallecidos.

Según la información proporcionada por IHRNGO y reproducida por otros medios, la documentación de cada víctima incluye pruebas médicas y actas de defunción, e intenta establecer las circunstancias exactas del fallecimiento. En esta labor, las organizaciones enfrentan obstáculos notables por la restricción de información impuesta por las autoridades iraníes y por el corte de las vías de comunicación digital, lo que dificulta e incluso impide en algunos casos la confirmación independiente de los datos reportados.

Human Rights Activists (HRA) destacó que el número real de personas fallecidas podría ser mayor, dado que las cifras divulgadas solo incluyen casos documentados y verificados, sin considerar posibles víctimas fatales que no han podido ser identificadas o reportadas oficialmente debido a las restricciones en el país. Por su parte, Iran Human Rights recuerda que mantiene activos canales de denuncia y verificación, a través de los cuales continúa recabando testimonios y evidencia adicional sobre la represión en curso.

Ambas organizaciones coincidieron en que el panorama en Irán permanece marcado por el silencio oficial respecto de la magnitud de la represión y las consecuencias humanas de los operativos de seguridad. Tanto HRA como IHRNGO señalaron que las denuncias de abuso, la dinámica de detenciones masivas y el uso letal de la fuerza siguen generando preocupación entre los observadores internacionales y familiares de las víctimas, mientras los organismos continúan el seguimiento de la situación.