Apple podrá ajustar internamente los modelos de Gemini y no aparecerá la marca de Google en la experiencia de Siri

Fuentes internas citadas por The Information señalaron que Apple implementará modelos de inteligencia artificial basados en Gemini para potenciar nuevas funciones avanzadas en Siri y en Apple Intelligence, pero sin mostrar visiblemente la marca de Google en el entorno del usuario. La firma de Cupertino quedó autorizada para modificar de manera autónoma estos modelos, permitiéndose además la personalización directa y el ajuste de detalles internos para responder a los requisitos particulares de las funciones conversacionales y de privacidad, según revelaron las fuentes consultadas por el citado medio. El medio 9to5Google también recogió estos anuncios.

De acuerdo con The Information, Apple y Google concretaron un acuerdo plurianual que permitirá al fabricante de iPhone acceder a la infraestructura de IA de Gemini y emplearla como base para sus Modelos Fundacionales. Estos modelos formarán el soporte tecnológico principal para Apple Intelligence y la versión renovada del asistente Siri, integrándose mediante la plataforma Private Cloud Compute de Apple. Según publicó The Information, la solución implementada mantendrá los estándares de privacidad exigidos por Apple, ya que la información sensible seguirá tratándose a través de sistemas internos y en la nube privada de la compañía.

El acuerdo determina que, aun partiendo de los modelos desarrollados por Google, Apple contará con libertad para pedir ajustes particulares en el funcionamiento de Gemini para adaptarlo a las necesidades de sus productos y servicios propios. Así, los equipos de Apple podrán actuar sobre esos modelos de base, incorporando cambios autorizados por Google o incluso modificando de forma independiente aspectos internos, tal como detallaron las fuentes citadas por The Information. La presencia de Gemini como motor base no se traducirá en la aparición de marcas o referencias a Google en la experiencia del usuario; el entorno visual y funcional se mantendrá exclusivo de Apple, sin mostrar menciones a la compañía desarrolladora de los modelos.

En relación al funcionamiento y a las mejoras previstas, The Information explicó que la integración de la tecnología de IA permitirá a Siri incrementar la precisión y concreción en sus respuestas sobre conocimiento general, evitando la tendencia actual de simplemente redireccionar a páginas web externas. El informe añade que, además, Siri dispondrá de nuevas capacidades conversacionales, orientadas en parte a brindar apoyo emocional a los usuarios en situaciones de soledad o tristeza. Esta funcionalidad guardará similitudes con la experiencia ofrecida por herramientas conversacionales como ChatGPT o el propio Gemini de Google, detalló The Information.

Por otro lado, aunque las funciones tradicionales como configurar temporizadores o enviar mensajes continuarán ejecutándose desde el propio dispositivo, la nueva generación de Siri añadirá recursos avanzados. Un ejemplo descrito por The Information se encuentra en la capacidad para interpretar la identidad probable de contactos referenciados por apodos familiares, como "mamá" o "hermana", incluso cuando estos términos no están guardados así en la agenda telefónica.

Según consignó The Information, el cronograma de lanzamiento de estas funciones prevé que las utilidades iniciales basadas en Gemini estarán disponibles durante la primavera. En cambio, otras opciones más complejas —como el recuerdo de interacciones previas o la proactividad en la sugerencia de acciones para evitar congestiones vehiculares según la agenda del usuario— se anunciarán en la conferencia anual para desarrolladores de Apple, la WWDC, que tendrá lugar en junio.

El acuerdo especifica que toda la operativa se gestionará desde una interfaz de usuario propiedad de Apple, reforzando así la consistencia visual y funcional con el resto de su ecosistema, pese a contar con bases tecnológicas de Google, de acuerdo con The Information. La cooperación busca dar a los dispositivos de Apple una red de capacidades ampliadas mediante modelos de IA personalizables y adaptables, diseñados para cubrir tanto demandas técnicas como requisitos estrictos en materia de seguridad de la información.

Las fuentes vinculadas al proyecto precisaron que el diseño y la implementación del sistema permitirán que la experiencia de usuario de Siri y Apple Intelligence incorpore mejoras progresivas sin exponer la presencia de Google a los usuarios finales. De este modo, se pretende que la integración tecnológica no altere la percepción del entorno Apple, ni influya en las asociaciones de marca habituales dentro de los sistemas de la compañía, tal como reportó The Information.

Este avance supone uno de los movimientos más recientes en la estrategia de Apple para dotar a sus dispositivos de funciones de inteligencia artificial de vanguardia, con el respaldo de modelos adaptados a los estándares internos de la empresa y en colaboración estratégica con tecnológicas de primer nivel como Google, según informaron tanto The Information como 9to5Google.