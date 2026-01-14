Agencias

Alcaraz se divierte en Australia en el novedoso 'One Point Slam'

El tenista español Carlos Alcaraz disputó este miércoles el novedoso torneo de exhibición 'One Point Slam' en el que jugadores y jugadoras profesionales, amateurs, leyendas del tenis y celebridades compitieron en eliminatoria a un solo por un premio de un millón de dólares australianos.

Carlos Alcaraz saltó a una Rod Laver Arena repleta de aficionados para disputar el torneo de exhibición 'One Point Slam'. Junto al murciano participaron algunos de los mejores tenistas masculinos y femeninos del mundo como Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jasmine Paolini, o los españoles Pablo Carreño y Pedro Martínez.

Un torneo que tenía la particularidad de que los enfrentamientos se disputaban a un único punto, jugándose el sorteo a 'piedra, papel o tijera'. Además, los jugadores profesionales, en caso de sacar, únicamente tenían una oportunidad, por dos de los amateurs y celebridades. Así, se dio la particularidad de que, por ejemplo, Donna Vekic alcanzara la tercera ronda sin necesitar ningún golpe.

El formato permitió ver enfrentamientos entre hombres y mujeres, cayendo casi todos en favor las jugadores como en el Medvedev-Anisimova o en el Alcaraz-Sakkari, con el que el número uno del mundo se quedó fuera del torneo. Más llamativa fue la eliminación de Sinner ante el amateur Jordan Smith, que además acabó haciéndose con el título y el premio del millón de dólares tras vencer en la final a Joanna Garland, número 117 del ranking WTA.

Y tras el torneo de exhibición llega el momento del primer Grand Slam de la temporada, que vivirá su sorteo tanto en el cuadro masculino como femenino este jueves. Así, Alcaraz conocerá el camino que deberá superar si quiere levantar su primer Australia Open y convertirse en el tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam' --ganando al menos una vez los cuatro grandes--.

