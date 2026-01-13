Viento, oleaje y lluvia activan avisos en catorce provincias con mínimas de hasta 0ºC

Las temperaturas mínimas previstas para algunas zonas del territorio español, como Albacete y Teruel, alcanzan los 0 °C este martes, al tiempo que diversas provincias mantienen activados avisos meteorológicos de nivel amarillo por la incidencia de viento, oleaje y lluvias, de acuerdo con datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Según informó la AEMET, catorce provincias se encuentran bajo alerta por estos fenómenos, afectando tanto al litoral como al interior, con condiciones especialmente adversas en áreas de montaña y un posible riesgo de nevadas y heladas dispersas.

De acuerdo con la información publicada por la AEMET, Asturias, concretamente la cordillera y Picos de Europa, Cantabria (con avisos extendidos al litoral, Liébana, centro y valle de Villaverde) y Navarra afrontan riesgo por vientos fuertes. Además, el litoral de Cantabria, así como las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, están bajo aviso por mala mar. Los avisos se extienden a otras provincias gallegas, como A Coruña y Pontevedra, donde el fuerte oleaje representa un potencial peligro para residentes y actividades costeras.

Las precipitaciones intensas marcan la jornada en diversos puntos del país. Según detalla la AEMET, los avisos amarillos por lluvia afectan este martes a Cádiz, Huelva, Sevilla, Zamora, Ávila, Cáceres, A Coruña, Ourense, Pontevedra y Las Palmas (específicamente Lanzarote y Fuerteventura), con acumulaciones que podrían llegar hasta 15 milímetros en tan solo una hora. El paso de distintos frentes dejará cielos nubosos o cubiertos principalmente en la mitad occidental peninsular, mientras que en el este y Baleares predominará la nubosidad alta. Se esperan intervalos de nubosidad baja matinal en la zona del medio-bajo Ebro y varios puntos del Mediterráneo.

El oeste de Galicia, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central recibirán precipitaciones especialmente persistentes. Huelva y algunas zonas de Cádiz podrían experimentar lluvias de gran intensidad acompañadas de tormentas y posibilidad de granizo ocasional, según consignó la AEMET. En otras áreas del Cantábrico, las precipitaciones tienden a ser débiles y ocasionales. En las montañas de la vertiente atlántica norte, la nieve aparecerá cuando la altitud supere los 1.500 a 1.700 metros.

En las Islas Canarias, la situación variará a lo largo del día. La AEMET informó que en las primeras horas predominará el cielo poco nuboso, aunque la llegada del frente incrementará la cobertura nubosa y traerá precipitaciones al norte de las islas montañosas. Lanzarote y Fuerteventura podrían registrar aguaceros intensos. El viento soplará flojo del oeste, variando a norte de intensidad moderada y con intervalos de fuerza en algunos momentos.

La mañana trae consigo nieblas en las depresiones del nordeste peninsular y bancos de niebla en áreas montañosas de la mitad oeste. Se observa calima ligera durante las primeras horas en Canarias. Heladas débiles surgen en zonas de montaña y puntos del este de ambas mesetas. Estas condiciones pueden influir en la visibilidad y la seguridad para quienes transitan por las regiones afectadas, tanto en carretera como en actividades al aire libre.

En relación a las temperaturas máximas, la AEMET precisó que aumentarán en las Baleares, el Ampurdán, zonas del Guadalquivir, la parte oriental de la meseta Sur, el Ebro y las depresiones del noreste. Por el contrario, se espera un descenso térmico en Extremadura, Castilla y León y en Canarias, mientras que en el resto del país las máximas experimentarán pocos cambios respecto a jornadas anteriores. Las mínimas descenderán en el Cantábrico y el noroeste de la Península, aunque predominarán los ascensos en otras regiones, con incrementos notables previstos en el suroeste peninsular y el bajo Guadalquivir.

El viento cumplirá también un papel significativo a lo largo del martes. Predominará de componente sur en Baleares y el resto de la Península, aunque se mantendrá flojo en el tercio oriental. El levante soplará de forma débil en la zona del mar de Alborán. En los litorales y zonas montañosas, especialmente en Galicia, el área cantábrica y el Pirineo occidental, se esperan intervalos y rachas muy fuertes. Estas condiciones de viento pueden extenderse a otras montañas del centro y norte, así como en las zonas costeras del golfo de Cádiz.

La AEMET añadió que el contexto atmosférico contempla la posibilidad de nieve en cotas altas, así como riesgos asociados a fuertes lluvias localizadas, que podrían derivar en crecidas puntuales en cursos de agua de pequeña y mediana entidad. Los entornos de montaña del norte se consideran especialmente vulnerables ante la combinación de temperaturas mínimas, heladas y presencia de nieve.

La jornada quedará marcada por la variabilidad meteorológica y la necesidad de precaución ante fenómenos adversos en distintas regiones, recogió la AEMET en su pronóstico publicado para el día martes.