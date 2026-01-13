VÍDEO: Rutte asegura que la OTAN está pendiente "día a día" de la crisis en Irán

El último balance difundido por la ONG HRANA ha identificado al menos 500 muertes ligadas a las manifestaciones en Irán, incluidas 483 personas que participaban en las protestas, así como ocho menores de edad, cinco civiles ajenos a las movilizaciones y 47 integrantes de las fuerzas de seguridad. Entre las víctimas también se encuentra un fiscal. Al mismo tiempo, HRANA estimó en 10.681 el número de detenidos que permanecen encarcelados tras haber sido arrestados en el contexto de las protestas. Estos datos se presentan mientras la suspensión del servicio de Internet desde hace tres días dificulta la verificación y recolección de más información sobre la situación actual en el país. Según publicó Europa Press, la represión de las autoridades iraníes ha sido respondida con críticas internacionales, incluyendo declaraciones de figuras de alto perfil.

De acuerdo con Europa Press, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, expresó que la Alianza Atlántica permanece “pendiente día a día” de la crisis en Irán. Rutte realizó estas declaraciones durante un foro celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, convocado por el grupo de los liberales Renew Europe. En su intervención, el secretario general condenó el uso de la fuerza contra civiles que desarrollan protestas, calificando las acciones del Gobierno iraní como episodios de “violencia masiva” ejercida contra su propia población.

La reacción internacional se enmarca en una ola de movilizaciones que emergieron hace alrededor de dos semanas en las principales ciudades de Irán. Según detalló Europa Press, la razón principal detrás de las protestas radica en la crisis económica que atraviesa el país y en el empeoramiento de las condiciones de vida para una gran parte de la sociedad iraní. Rutte subrayó la importancia de no reducir el concepto de democracia a la mera existencia de parlamentos. “La democracia no se limita únicamente a la existencia de parlamentos, sino que también son los medios de comunicación libres y el derecho a protestar y a expresar las propias opiniones”, afirmó el secretario general de la OTAN, tal como citó Europa Press.

En cuanto al manejo de la crisis, Rutte aseguró que los aliados de la OTAN están evaluando la situación de forma permanente y mantienen comunicación constante para analizar la evolución de los acontecimientos en Irán. “Lo que está ocurriendo en Irán es repulsivo. Puedo asegurarles que los aliados de la OTAN están gestionando esta crisis día tras día y en contacto constante al respecto. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que deseamos lo mejor”, sostuvo Rutte, según recogió Europa Press.

El medio también reportó las dificultades presentadas por la interrupción del acceso a Internet en amplias zonas del país, una medida adoptada presuntamente por las autoridades iraníes para limitar la transmisión de imágenes y la difusión de información sobre los eventos en curso. HRANA advirtió sobre el impacto de esta decisión en la obtención de cifras precisas y actualizadas relacionadas con la represión y el alcance de la violencia.

En tanto, los informes sobre víctimas y arrestos continúan generando preocupación en organismos defensores de derechos humanos, que denuncian la represión de las libertades fundamentales y el uso desproporcionado de la fuerza. Europa Press detalló que las cifras de HRANA incluyen una diversidad de perfiles entre las víctimas, lo que ilustra la magnitud del impacto de la represión sobre distintos sectores de la sociedad iraní.

Durante el foro del Parlamento Europeo donde se presentó la postura de la OTAN, se debatió también la relevancia de defender valores fundamentales, como el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión, en contextos donde la integridad física y la vida de los manifestantes se ven amenazadas. Rutte citó estas garantías como ejes centrales de la vida democrática y enfatizó la responsabilidad de la comunidad internacional en el monitoreo y condena de prácticas represivas.

A medida que la crisis en Irán evoluciona, el seguimiento de la situación desde organismos internacionales y medios, así como la denuncia de actores como la OTAN, sigue centrando la atención en las consecuencias de la respuesta gubernamental frente al descontento popular. Europa Press señaló que los países aliados continúan revisando acciones y estrategias ante posibles escenarios derivados del contexto iraní.