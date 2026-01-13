Agencias

Un bombardeo ruso deja al menos dos muertos en las afueras de Járkov y un incendio en un ambulatorio infantil

Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas a causa de un ataque ruso aún en curso en las afueras de la ciudad de Járkov, en el noroeste de Ucrania, según las autoridades regionales, mientras que el alcalde de la localidad ha alertado de que un misil ha golpeado un ambulatorio pediátrico provocando un incendio.

"En este momento, se sabe que dos personas han fallecido a causa de los ataques enemigos en las afueras de Járkov", ha anunciado en su canal de Telegram el gobernador de la homónima provincia, Oleg Sinegubov, que ha indicado que los heridos son tres hombres, de los cuales dos, de 40 y 42 años, "han sido hospitalizados", mientras el tercero, de 58, ha sido atendido por una "reacción aguda de estrés".

Asimismo, ha alertado de otro ataque con dron en el distrito de Shevchenkivski, donde no habría víctimas. En el mismo distrito, el alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha informado también de que "un Shaheed (dron de fabricación iraní) ha sido grabado impactando contra un sanatorio infantil", donde ha provocado un incendio.

Járkov ha sido diana de múltiples ataques rusos desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022. El último, hace apenas diez días, acabó con la vida de un niño de tres años y dejó heridas a otras 30 personas, mientras que Moscú se desentendió del bombardeo, achacando lo ocurrido a la detonación de munición ucraniana almacenada en un edificio.

