Temas del día de EFE News Latino del martes 13 de enero 2026

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció el despliegue de “cientos” de agentes federales adicionales en Minnesota ante el estado de tensión generado tras la muerte de una manifestante a manos de un agente del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE). Según informó este martes EFE News Latino, la funcionaria sostuvo que la decisión busca reforzar la seguridad en la región, en un contexto donde continúan las repercusiones y las demandas sociales por la actuación policial en el incidente.

De acuerdo con el reporte de EFE News Latino, las tensiones sociales y políticas en Minnesota han escalado después del hecho, en tanto diversas organizaciones han solicitado investigaciones y acciones que clarifiquen lo ocurrido. La intervención del Departamento de Seguridad Nacional ocurre en un momento donde la opinión pública estadounidense observa con atención el desarrollo de los acontecimientos y la respuesta del Gobierno federal, en especial ante protestas relacionadas con la política migratoria.

El Migration Policy Institute (MPI), institución reconocida por el análisis de datos sobre migración en Estados Unidos, divulgó un balance reciente acerca de las cifras y las nuevas políticas migratorias implementadas durante el primer año completo de la segunda administración del presidente Donald Trump. Según consignó EFE News Latino, este informe, presentado a pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la nueva gestión presidencial, expone las tendencias y efectos de las medidas migratorias, que han influido tanto en la seguridad fronteriza como en las comunidades migrantes del país.

En el ámbito económico, el presidente Donald Trump ofreció un discurso ante el Detroit Economic Club, según detalló EFE News Latino. La presentación estuvo centrada en los planes y prioridades económicos del Gobierno, con la atención puesta en los desafíos y metas para mantener la estabilidad financiera del país. El mandatario expuso varios ejes de su estrategia, buscando consolidar el respaldo empresarial y aclarar el rumbo para el nuevo ciclo fiscal que inicia su gestión.

En otro frente económico, el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) comunicó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos se ubicó en 2,7 % en diciembre de 2025. Esta cifra no evidenció variación respecto al dato de noviembre y se mantuvo en consonancia con las previsiones realizadas por analistas de mercado, según informó EFE News Latino. La estabilidad del IPC refleja un escenario de expectativas controladas respecto a la inflación, en un contexto donde el comportamiento de los precios es un factor clave para la toma de decisiones financieras tanto gubernamentales como del sector privado.

El panorama cultural también ha registrado novedades. La cadena Univision anunció que los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, junto al cantante mexicano Carín León, encabezan la lista de nominaciones al Premio Lo Nuestro con diez candidaturas cada uno, informó EFE News Latino. La gala está programada para el próximo 19 de febrero en Miami y promete reunir a figuras destacadas de la música latina, resaltando la competitividad y la variedad en las propuestas de los artistas seleccionados para esta edición del galardón.

En el sector bancario, JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, reportó sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2025. Entre enero y septiembre, la entidad obtuvo beneficios netos por 44.023 millones de dólares, lo que representa una disminución del 1 % frente al mismo periodo de 2024, informó EFE News Latino. El balance presentado por JPMorgan mantiene la atención de los inversores y observadores económicos, dada la influencia del banco en el sistema financiero del país y la interpretación que se hace en torno a la desaceleración de sus ganancias.

