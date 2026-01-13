Ribera deja claro que Groenlandia "no está en venta" y advierte de que la UE afronta "tiempos difíciles"

Durante su intervención en el Fórum Europa, Teresa Ribera enfatizó el respaldo de la Unión Europea a la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, recalcando que la integridad territorial de la isla se encuentra amparada tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en el marco internacional diseñado tras la Segunda Guerra Mundial. A raíz de recientes declaraciones procedentes de Estados Unidos que apuntaban a tomar el control de Groenlandia, la vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea respondió de manera categórica, situando el tema de la soberanía en el centro del debate político europeo actual, según publicó el medio Europa Press.

Durante el encuentro, Ribera afirmó que “Groenlandia no está en venta”, desmintiendo cualquier aspiración o amenaza sobre este territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. La funcionaria expuso que las advertencias emitidas respecto al posible traspaso de control sobre la isla parten de premisas que calificó de incorrectas. Según detalló Europa Press, Ribera se refirió a estas amenazas como inaceptables, destacando la solidez de los compromisos internacionales en defensa de la soberanía de Groenlandia.

En su exposición, Ribera abordó la compleja coyuntura que atraviesa actualmente la Unión Europea. Subrayó que la UE afronta “tiempos difíciles” y puntualizó que el proyecto europeo ha sido objeto de ataques tanto internos como externos. Pese a ese escenario, la vicepresidenta expresó su convicción de que la mayoría ciudadana europea percibe la importancia de mantener la integración comunitaria y está preparada para responder colectivamente ante desafíos inesperados. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, Ribera aludió a la capacidad de Europa para crecer frente a la adversidad y llamó a consolidar el sentido de solidaridad entre los Estados miembros.

La funcionaria de la Comisión Europea reiteró que justificar presiones o amenazas sobre Groenlandia basándose únicamente en principios de moral individual resulta inadecuado. Ribera argumentó que este enfoque, centrado en la moralidad personal como único límite, ya fue descartado en las fases formativas de los Estados modernos y en la construcción de las democracias europeas. Según consignó Europa Press, la vicepresidenta insistió en que todas las personas, dondequiera que residan, requieren garantías que amparen la prosperidad y la paz, principios fundamentales para la convivencia en el ámbito internacional.

Durante el foro, Ribera propuso que la respuesta de Europa ante este tipo de presiones no debe limitarse a manifestaciones verbales. Sostuvo que la situación demanda acciones que refuercen la unidad interna y las alianzas internacionales sustentadas en normas compartidas. La dirigente señaló que este tipo de desafíos ofrecen la oportunidad de consolidar la cooperación y fortalecer el sistema multilateral.

Otro aspecto tratado por Ribera fue la importancia de la política de competencia dentro del contexto europeo. De acuerdo con el reporte de Europa Press, la vicepresidenta defendió la aplicación de normas de competencia firmes para preservar el Estado de derecho, mantener la previsibilidad y garantizar que todas las entidades económicas, tanto poderosas como vulnerables, compitan en igualdad de condiciones. Ribera remarcó la necesidad de crear marcos regulatorios claros, precisos y coherentes para evitar el abuso de posiciones dominantes por parte de los actores principales del mercado, salvaguardando tanto a los consumidores como a los actores económicos más expuestos.

En su balance sobre la coyuntura europea, Ribera destacó el papel de la acción regulatoria frente a la volatilidad actual de los mercados internacionales y el contexto geopolítico global. Según relató Europa Press, la vicepresidenta insistió en que la arquitectura normativa de la Unión Europea debe responder a los retos presentes y futuros, garantizando el respeto a las reglas internacionales y a los principios que han permitido la construcción del orden postbélico en Europa.

A través de sus declaraciones en el fórum, Ribera enfatizó que los intentos de desestabilizar la integridad europea requieren respuestas conjuntas y una reafirmación de los valores fundacionales de la Unión Europea. Ratificó el compromiso del bloque comunitario con los socios afectados por presiones externas y reiteró el apoyo específico a Dinamarca y a la población de Groenlandia, en línea con los principios consagrados en el derecho internacional.

Las palabras de la vicepresidenta ejecutiva reflejaron la preocupación institucional por el respeto a la legalidad internacional, la cohesión europea y el rechazo a cualquier intento unilateral de modificar las fronteras establecidas en Europa o en los territorios asociados. Según la cobertura de Europa Press, Ribera concluyó que la prosperidad y la paz sólo se mantendrán si se refuerza el cumplimiento de los compromisos internacionales y se preservan los mecanismos de cooperación entre los Estados que conforman la Unión.