La oposición cuestiona las cifras del Gobierno y reduce a 76 las excarcelaciones de "presos políticos"

La Plataforma Unitaria Democrática liderada por la opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado este martes que son 76 los "presos políticos" que han sido liberados, en contraste con los 116 que ha mencionado el Gobierno de Venezuela.

"Esta es la cifra actualizada de presos políticos liberados que tenemos confirmada", ha dicho la alianza de la oposición en un mensaje en redes sociales, desde donde exigen a las autoridades venezolanas que aceleren las excarcelaciones "para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares".

El mensaje viene acompañado de un registro de los nombres de estas 76 personas, cinco días después de que las autoridades venezolanas comenzaran a poner en marcha un proceso de excarcelación a gran escala con el fin de rebajar los ánimos, pero que Estados Unidos asegura que responde a sus amenazas de un nuevo bombardeo.

Machado ha asegurado que esta cifra de 116 que ofrece el Gobierno "no se corresponde con la realidad" y ha insistido en señalar que son "más de mil" las personas que "permanecen injustamente privados de libertad por razones políticas", números que no coinciden con los de ONG como Foro Penal, que habla de 781 presos.

Por otro lado, la opositora ha denunciado que las excarcelaciones vienen acompañadas "casi siempre" de medidas cautelares abusivas y que los que permanecen en prisión lo hacen con sus derechos humanos cuestionados. "Cada día de prisión cuenta. La vida y la salud de cientos de personas están en juego", ha dicho.

Machado ha advertido de que cualquier proceso de transición requiere la liberación de todos los "presos políticos" y que no puede haber libertad en el país "mientras haya un solo perseguido por razones políticas".

