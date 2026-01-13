Agencias

La Delegación del Gobierno confirma el asesinato por presunta Violencia de Género de una mujer de 78 años en Badajoz

Guardar

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado el asesinato por presunta Violencia de Género de una mujer de 78 años, fallecida este pasado lunes en el Hospital Universitario de Badajoz a causa de las lesiones sufridas este pasado viernes.

A través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, Quintana ha mostrado asimismo su repulsa a este tipo de actos y ha vuelto a insistir en la necesidad de la "colaboración de los entornos de la víctima" en la lucha contra esta lacra.

El presunto autor del asesinato machista, su marido, ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza por orden de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, plaza 1 por quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre su mujer.

El detenido fue puesto a disposición judicial este pasado viernes, 9 de enero, por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género hacia su mujer.

En ese sentido, el titular de la plaza 1, por ser el que estaba de guardia acordó, una vez prestada declaración, como medida cautelar una orden de alejamiento y prohibición de acercarse el hombre tanto a la mujer como a su domicilio, según señala el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en nota de prensa.

Posteriormente, este pasado lunes, 12 de enero, el hombre volvió a ser detenido por quebrantar la orden de alejamiento al acercarse al hospital en el que estaba su mujer, por lo que el Juzgado de Guardia acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza.

A la víctima no se le tomó declaración el viernes al encontrarse hospitalizada, tras lo que fue dada de alta pero tuvo que ser trasladada de nuevo al hospital en donde falleció este pasado lunes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

JPMorgan Chase ganó 48.873 millones en 2025, un 2% menos que el récord del ejercicio anterior

El mayor banco estadounidense registró un retroceso interanual en sus utilidades netas, mientras su facturación total creció impulsada por el avance de los ingresos por intereses y las comisiones de banca de inversión y gestión de activos

JPMorgan Chase ganó 48.873 millones

Mueren cuatro miembros de un 'comité de paz' en un nuevo ataque armado en el norte de Pakistán

Cuatro personas vinculadas a un grupo civil fueron asesinadas mientras regresaban de una reunión, tras ser atacadas en la provincia de Jáiber Pastunjua, donde aumenta la violencia y las fuerzas de seguridad buscan a los agresores responsables del crimen

Mueren cuatro miembros de un

Corea del Sur afirma que Kim reemplazó en octubre a tres de sus guardaespaldas ante el temor a ser asesinado

Según fuentes oficiales, el líder norcoreano ha renovado por completo la estructura responsable de su custodia, asignando nuevos jefes en los principales organismos encargados de su resguardo por inquietudes sobre amenazas letales recientes contra su vida

Corea del Sur afirma que

Trump reitera su apoyo al ICE tras la demanda de Minnesota para detener su despliegue en el estado

Trump reitera su apoyo al

El Gobierno condena los últimos asesinatos machistas: "No vamos a normalizar este horror"

La portavoz Elma Saiz expresó “más sincero apoyo” a familiares de las víctimas tras nuevos crímenes violentos contra mujeres, insistiendo en que se utilizarán todos los instrumentos estatales y legales para erradicar esta lacra y proteger vidas

El Gobierno condena los últimos