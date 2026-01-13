La CUP pide comparecer a Illa por la postura del Govern ante el acuerdo UE-Mercosur

El diputado de la CUP en el Parlament Dani Cornellà ha anunciado que su formación ha registrado una petición de comparecencia en el Parlament del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, o en su defecto del Conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, para explicar como ha defendido el Govern "los acuerdos alcanzados en el Parlament" referentes al tratado comercial entre la UE y Mercosur.

Así lo ha expresado en rueda de prensa este martes desde la Cámara, tras las protestas de los agricultores catalanes durante la última semana, y ha recordado que el Parlament votó que "era un acuerdo injusto" y que, a su parecer, afecta directamente a los agricultores catalanes y favorece la llegada de alimentos con requisitos sanitarios que no garantizan productos seguros.

Ha calificado el acuerdo de "totalmente insuficiente" y ha dicho que, pese a que el Parlament votó en contra de este acuerdo en octubre de 2025, el Govern, textualmente, ha tardado muchos meses en pronunciarse.

"De las palabras que finalmente han dicho nosotros no esperamos nada, porque al final han hecho tímidas concesiones, básicamente para parar esta movilización, pero estamos seguros que no trabajarán para solucionar los problemas de fondo", ha señalado.

Ha añadido que este acuerdo "solo beneficia a los grandes capitales y deja en total desprotección a la población y los agricultores".

EMPRESA MIXTA RODALIES

Sobre la constitución este lunes de la empresa mixta de Rodalies de Catalunya, entre Generalitat y Gobierno, ha defendido una "gestión 100% catalana" para todo el sistema ferroviario y ha criticado que, con la nueva empresa, pese a la mayoría del Govern, según él, las decisiones estratégicas seguirán dependiendo de Renfe.

"El Govern no está en condiciones de celebrar nada hasta que se resulevan los problemas reales de fondo que sufre el servicio", ha advertido.

IRPF A PROPIETARIOS

Sobre la medida anunciada por el Gobierno de eximir del IRPF a los propietarios de vivienda que no aumenten el precio de sus alquileres ha dicho que esto "no son políticas valientes en materia de vivienda. Son pura cosmética".

Lo ha calificado como un "insulto" a las familias y las personas que pagan un alquiler y ha defendido que si el Gobierno quiere trabajar por la vivienda debería optar por medidas como la limitación del precio del alquiler, en sus palabras.