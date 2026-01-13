Javier Tebas: "Los clubes españoles son el alma del 'Team España' y del ADO, y las medallas se las ponen otros"

Dentro del análisis sobre el crecimiento del fútbol español y la búsqueda de transparencia en la gestión de este deporte, Javier Tebas señaló que la labor de los clubes resulta fundamental para la financiación de atletas de élite, dinero que, según sus palabras, no siempre recibe el reconocimiento debido. De acuerdo con lo que informó Europa Press, el presidente de LaLiga criticó que otros actores se atribuyen los éxitos deportivos, mientras la mayor parte de los recursos económicos provienen directamente de los propios clubes.

Durante su intervención en los Desayunos Deportivos de Europa Press, Tebas detalló que los clubes españoles transfieren cerca de 50 millones de euros al Consejo Superior de Deportes (CSD), aportando una parte esencial de los fondos destinados a programas como 'Team España' y el Plan ADO, cuyo objetivo es apoyar a los deportistas nacionales de alto nivel. Según el medio, Tebas afirmó: “Es triste ver como se hace caso omiso de donde viene ese dinero y las medallas se las ponen otros cuando el trabajo lo hacen otros”, advirtiendo que existe una falta de reconocimiento sobre la procedencia de esos recursos.

El dirigente centró además sus críticas en la gestión del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, sobre todo tras su anuncio de una inminente reforma de la ley de reparto de derechos audiovisuales de 2015. Según consignó Europa Press, Tebas cuestionó que estas medidas se plantean “sin consultar a los clubes” y que se justifica en nombre de la transparencia. En respuesta, el presidente de LaLiga defendió la política de transparencia del organismo, resaltando que han pasado por cuatro auditorías y negando que los discursos partidistas reflejen fielmente la realidad del funcionamiento de la liga.

Javier Tebas igualmente desmintió que desde LaLiga se intente arrebatar derechos audiovisuales al Real Madrid, como había indicado el presidente del club, Florentino Pérez. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Tebas argumentó que la organización simplemente buscaba consolidar los derechos previamente reconocidos por los tribunales. “Cuando hablábamos con el CSD de entonces de las reformas estatutarias se oía lo siguiente que iban a hablar con la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Era una, el Real Madrid, o los dirigentes del Real Madrid. Eso no puede ser, o somos conscientes que esto no puede ser o acabarán destruyendo el fútbol, que es el objetivo fundamental”, subrayó.

En cuanto al papel de los clubes en el desarrollo de la industria, Tebas insistió en la necesidad de alcanzar mayor influjo e incidencia institucional tanto para el fútbol como para sí mismo como dirigente, según reportó Europa Press. Aclaró que la responsabilidad institucional implica alertar respecto a peligros que puedan derivarse de decisiones o personas, para anticipar posibles consecuencias irreversibles.

Uno de los aspectos reivindicados por Tebas es el acuerdo con el fondo internacional CVC, cuyo impacto, de acuerdo con el dirigente, va más allá de la simple financiación. El medio comunicó que el principal aporte de este convenio recae en la inversión, el progreso de infraestructuras y la apertura al mercado internacional de capitales, factores considerados clave para consolidar la posición del fútbol español frente a otros campeonatos europeos. “No estamos hablando de un tema de financiación, no estamos hablando de un 7, un 8 por ciento, eso son los que quieren destruir. Estamos hablando de inversión, crecimiento, más asistencia, más audiencias y eso gran parte es el Plan Impulso y gran parte de culpa o de ventaja la tiene CVC”, explicó Tebas según relató Europa Press.

El presidente de LaLiga también puso el foco en el crecimiento de los derechos audiovisuales, tema al que dedicó parte relevante de su discurso inicial. Según detalló Europa Press, Tebas destacó que los nuevos contratos con Movistar y DAZN representarán un incremento de 6 por ciento en el valor televisivo de la competición en el próximo lustro, mientras que el acuerdo con el sector HORECA generará un aumento del 30 por ciento y la operación de LaLiga Hypermotion un 40 por ciento. El resultado global alcanza una mejora superior al 9 por ciento, lo que garantiza una notable estabilidad financiera no solo para el fútbol profesional, sino también para el resto del deporte nacional y las federaciones territoriales.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Tebas enfatizó que España, por características propias, no puede emular las cifras económicas de otras grandes ligas europeas, aunque resaltó que el campeonato español ha sido el único en el continente que logró incrementar el ingreso por derechos audiovisuales en los últimos años. Indicó que ese crecimiento se debe en gran parte a la colaboración de los propios clubes y a la mejora del producto audiovisual, factores que se han traducido en mayores audiencias y aumento en la presencia de hinchas en los estadios. A modo de contraste, mencionó la creación de un regulador independiente en el Reino Unido para supervisar la Premier League en materia financiera.

Al proyectar el futuro, Tebas expuso varios retos que, según Europa Press, se centran en la gobernanza interna del fútbol, la determinación de formatos para nuevas competiciones y el reparto de recursos económicos dentro del deporte profesional. El mandatario sostuvo que la competición doméstica mantiene estándares elevados de competitividad y comparó la situación española con la de ligas medianas y pequeñas que enfrentan desafíos para consolidar su crecimiento.

La lucha contra la piratería digital se posicionó como otra de las grandes prioridades en la agenda de Tebas. Afirmó, según Europa Press, que LaLiga seguirá identificando y denunciando a las organizaciones dedicadas a la piratería de contenidos, trabajo en el cual reciben el respaldo de la Comisión Económica del Congreso. Aclaró que el problema de la piratería no responde al costo del fútbol, que consideró bajo por venir incluido en paquetes de servicios, sino a otros factores y argumentó que la erradicación debe ser total. Señaló que próximamente anunciarán una resolución de relevancia en el uso de VPN y recalcó que el fenómeno no deja de crecer.

Respecto a su permanencia al frente de LaLiga, Tebas afirmó ante Europa Press que su continuidad dependerá de los avances en los ámbitos de gobernanza y piratería. Explicó que la complejidad de la tarea lo lleva a plantearse si permanecerá al concluir el periodo actual, y manifestó que percibe ofertas para colaborar en otras áreas, mayoritariamente vinculadas al sector audiovisual y la lucha antipiratería. Declaró que el salario que recibe es fijado por los clubes y ronda los tres millones de euros, rechazando las cifras superiores que se habían divulgado. Comparó este ingreso con el de sus pares en la MLS y la NBA, quienes superan los 25 y 50 millones, respectivamente, y agregó que para él, el dinero nunca ha sido el principal incentivo.

Tebas también se refirió a su situación personal, reconociendo según reportó Europa Press que el escrutinio mediático y los comentarios sobre su labor afectan a su familia, aunque asumió que el cargo le exige tomar decisiones y defender lo que cree correcto. Agregó que aceptar el puesto implica actuar con autonomía y convicción más allá de la búsqueda de comodidad personal.

En cuanto a la Superliga, el presidente de LaLiga interpretó, según relató Europa Press, que la demanda presentada contra la UEFA busca generar un clima de inestabilidad, pero no le atribuyó perspectivas de prosperar. Destacó los cambios constantes en el formato propuesto y puso en duda el objetivo final del recurso judicial, que según él responde a un intento de presión más que a una iniciativa seria de reforma.

Finalmente, Tebas descartó cualquier proyecto de reducción del número actual de clubes en LaLiga EA Sports, respaldando el modelo de competición con 20 equipos y oponiéndose a propuestas de ajustes por problemas de calendario. Además, en respuesta a una consulta sobre Donald Trump, Tebas manifestó que el expresidente estadounidense actúa en consonancia con su discurso y defendió la necesidad de que tanto Estados Unidos como Europa evalúen cambios en sus políticas, siempre según lo publicado por Europa Press.