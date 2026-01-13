Agencias

Hezbolá acusa a EEUU e Israel "infiltrarse" en las protestas de Irán para convertirlas en "caos y vandalismo"

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha acusado este martes a Estados Unidos e Israel de "infiltrarse" en las protestas que se han producido en los últimos días en varias provincias de Irán para convertirlas en "caos y vandalismo", después de que organizaciones civiles hayan denunciado la muerte de centenares de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad del país centroasiático.

La milicia ha asegurado que hay pruebas --como imágenes y declaraciones-- sobre la presencia de "agentes estadounidenses e israelíes que utilizan pequeños grupos para infiltrarse en las manifestaciones, convirtiéndolas en caos y vandalismo, incluyendo la quema de mezquitas, edificios gubernamentales y de seguridad, y la destrucción de propiedad pública".

Así, ha sostenido que "estos son actos criminales que no tienen relación ni con las demandas de mejores condiciones de vida ni con el derecho a manifestarse". En este sentido, ha subrayado que "desde la revolución de 1979 (Irán) se ha enfrentado a la agresión global patrocinada por Estados Unidos, cuyo objetivo es socavar este experimento islámico independiente, popular y ético".

"(El presidente estadounidense, Donald) Trump y el (primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu hablan en nombre de los manifestantes porque carecen de una presencia significativa y de liderazgo interno, y porque son un puñado de agentes manipulados por quienes lanzaron una agresión de doce días contra Irán con el objetivo de derrocar al régimen, una agresión que fracasó estrepitosamente", reza un comunicado recogido por la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá.

Hezbolá ha añadido que, "a pesar de las dificultades económicas que Irán sufre como consecuencia de las sanciones y la agresión, se mantiene firme, desarrollando sus capacidades en diversos ámbitos y trabajando para servir a su pueblo dentro de un sistema basado en elecciones libres y justas". Mientras que ha defendido el derecho a la protesta pacífica, ha lamentado que Washington "insiste en desestabilizar a Irán desde dentro y utiliza a la entidad sionista como instrumento de crimen, asesinato y caos para derrocar al régimen popular iraní".

