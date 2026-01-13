Agencias

El Gobierno condena los últimos asesinatos machistas: "No vamos a normalizar este horror"

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha condenado los últimos asesinatos machistas y ha asegurado que el Ejecutivo no va "a normalizar este horror".

"No vamos a normalizar este horror, y seguiremos destinando todos los recursos del Estado, legislativos, educativos, para proteger a las mujeres y erradicar la violencia dolorosa e indignante", ha indicado Saiz en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que el Ministerio de Igualdad confirmase este lunes un asesinato por violencia de género en Cádiz y este martes informase de que se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en Badajoz. El de la comunidad extremeña sería el cuarto de 2026.

Respecto al caso de Cádiz, el tercero este año, Saiz ha expuesto que se trata de "un asunto doloroso" y ha trasladado el "más sincero apoyo" a la familia, amigos de la víctima, en nombre del Gobierno. Además, ha condenado "con toda la fuerza" la violencia machista.

"Es el tercer crimen machista en lo que llevamos de 2026, y hoy mismo la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado que se encuentra recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de otra mujer en la provincia de Badajoz", ha recordado.

