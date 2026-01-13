Dinamarca confirma una reunión en la Casa Blanca para tratar Groenlandia con la participación Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, manifestó de manera reiterada su interés en el control estadounidense sobre Groenlandia, transformando el tema en uno de sus principales ejes políticos. Así lo señalaron fuentes diplomáticas danesas recogidas por medios locales, que destacaron el protagonismo de Vance en la actual escalada de tensiones entre Washington y Copenhague respecto a la soberanía de la isla ártica. Este contexto enmarca la confirmación de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, reunión que, según publicó la prensa danesa, busca abordar de forma directa las presiones estadounidenses sobre el territorio.

De acuerdo con los medios daneses, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, confirmó este martes este encuentro bilateral. A la cita asistirá el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y contará también con la presencia de la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt. La reunión se desarrollará en la Casa Blanca bajo el liderazgo de Vance, quien solicitó participar activamente como anfitrión, según declaró Rasmussen. La agenda central girará en torno a las demandas de Estados Unidos para incrementar su presencia y control en Groenlandia, demandas que encuentran como argumentos principales las preocupaciones de seguridad nacional de Washington ante la actividad especialmente de China y Rusia en la región.

El medio precisó que estas tensiones se han mantenido vigentes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace un año. La administración estadounidense volvió a subrayar su aspiración de obtener el dominio sobre Groenlandia, recurriendo a motivos estratégicos y de seguridad frente al avance de embarcaciones extranjeras en el Ártico. Según detallaron fuentes citadas por la prensa danesa, la postura de Trump se apoya en la necesidad de resguardar intereses nacionales ante el despliegue de capacidades navales tanto chinas como rusas alrededor del territorio insular.

La figura de JD Vance se ha consolidado como clave en este escenario. La prensa de Dinamarca recuerda que en marzo del año pasado el vicepresidente de Estados Unidos realizó una visita a Groenlandia calificada como hostil por autoridades locales y observadores daneses. En ese viaje, efectuado desde la base estadounidense de Pituffik, Vance acusó públicamente a Copenhague de no garantizar apropiadamente la seguridad en Groenlandia. Estas declaraciones incrementaron el malestar en las relaciones diplomáticas y contribuyeron al clima de desconfianza que anticipa la reunión en Washington.

El medio danés también reportó que la cita, prevista para este miércoles, suscita inquietud entre analistas políticos de Dinamarca. Algunos analistas locales evocaron un episodio reciente que dejó huella: la visita oficial realizada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca en febrero del año anterior, caracterizada —según su análisis— por una dinámica de fuerte presión ejercida sobre el mandatario visitante tanto por Trump como por Vance.

En este contexto, la ministra groenlandesa Vivian Motzfeldt acompañará a la representación danesa en la capital estadounidense. Según advirtieron especialistas citados por la prensa, la participación directa de representantes de Groenlandia señala la intención de Copenhague de asegurar la voz e intereses de la isla frente a las demandas de Washington. Para Dinamarca, la preservación de la soberanía y la autonomía groenlandesas constituye uno de los principales ejes de negociación en este encuentro.

Tal como informó la prensa danesa, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado la semana anterior la celebración de esta reunión en Washington con autoridades danesas, lo que generó expectativas y alertas sobre el posible desarrollo de nuevas presiones por parte de Estados Unidos. La cita cara a cara, según comentó Rasmussen a los periodistas locales, pretende clarificar directamente las intenciones estadounidenses y encontrar vías de entendimiento bajo un ambiente marcado por la tensión geopolítica y el interés internacional en el Ártico.

Fuentes diplomáticas consultadas por los medios daneses subrayan que el resultado de la reunión podría incidir en la relación transatlántica y en la estabilidad de las alianzas en la región ártica. Al mismo tiempo, la preocupación de Dinamarca y Groenlandia apunta al equilibrio entre la seguridad regional y la integridad territorial frente a iniciativas estadounidenses de expansión bajo justificación de amenazas extranjeras.

La Casa Blanca, implicada activamente en la organización y dirección de la reunión, espera avanzar en la negociación sobre Groenlandia involucrando tanto a los responsables políticos estadounidenses como a los ministros de Dinamarca y Groenlandia. De acuerdo con las fuentes citadas, el debate sobre el futuro de la isla se encuadra en un momento en que el Ártico ha ganado protagonismo en la agenda mundial, con potencias como China y Rusia incrementando su actividad en la zona.

En conclusión, la reunión confirmada por el canciller danés y detallada ampliamente por los medios daneses representa un nuevo capítulo en las complejas relaciones entre Washington, Copenhague y Nuuk, con Groenlandia situada en el centro de intereses estratégicos y geopolíticos que afectan la seguridad y la soberanía de la región ártica.