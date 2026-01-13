Agencias

Cuba repatriará este jueves los cuerpos de sus 32 nacionales muertos en el ataque de EEUU contra Venezuela

El Gobierno de Cuba ha anunciado que repatriará este jueves de los restos mortales de los 32 "combatientes" fallecidos en el ataque efectuado hace más de una semana por el Ejército de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores y que permitió la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

"Este jueves 15 de enero de 2026 arribarán a la patria los restos mortales de los 32 combatientes caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela", ha señalado la Presidencia cubana en su cuenta de la red social X.

A la llegada de los cuerpos al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana tendrá lugar un "primer homenaje póstumo" a las víctimas de lo que el Ejecutivo cubano ha tildado de "acto criminal de terrorismo" por parte de Washington.

Los cuerpos serán trasladados posteriormente hasta la sede del "Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias", donde serán expuestos de modo que "el pueblo podrá rendirles honores" tanto en el exterior como en el interior del organismo público.

La Presidencia ha convocado asimismo a los habaneros a reunirse el viernes en "la Tribuna Antimperialista José Martí" para realizar una marcha antes de que los cuerpos sean incinerados en "los panteones de los caídos por la Defensa" de sus respectivas localidades, si bien en "todos" los municipios de la isla se celebrarán actos de homenaje a los "combatientes".

Los miembros de las fuerzas de seguridad cubanas muertos durante el ataque de Estados Unidos contra Venezuela incluyen 20 "combatientes del Ministerio del Interior" --entre ellos dos coroneles, un teniente y cuatro mayores--, así como doce "combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias" --entre ellos un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor--.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha destacado que estos "cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas".

