Agencias

Convocadas 12 becas Fulbright para estudiar en EE.UU: 2.670 euros mensuales, 20.000 para matrícula y 1.500 para el vuelo

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes una convocatoria del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de doce ayudas para la realización de estudios de máster en universidades e instituciones de educación superior de los Estados Unidos para el curso 2026-2027.

La convocatoria, recogida por Europa Press, contempla una dotación mensual de 2.670 euros; una dotación de 20.000 euros en concepto de matrícula o tasas académicas que la Comisión Fulbright se encargará de abonar directamente a la institución de destino; y, con cargo a los presupuestos de la Comisión Fulbright, una ayuda de 1.500 euros para los gastos de viaje de ida y vuelta, que se pagará una única vez, al inicio del primer curso académico, así como un plan de cobertura de accidentes corporales y de asistencia sanitaria que el Programa Fulbright ofrece a sus becados.

Podrán ser personas beneficiarias las personas solicitantes que, en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, estén en posesión o en condiciones de obtener un título de graduado, licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente, y haber concluido sus estudios con posterioridad al 1 de enero de 2020. Los estudiantes que estén finalizando los estudios en el curso 2025-2026 no podrán participar en la convocatoria.

En caso de que el solicitante posea o esté en condiciones de obtener más de una titulación, a efectos del cumplimiento de este requisito, sólo se tendrá en cuenta la titulación más antigua.

También deberán acreditar haber cursado un mínimo de 240 créditos y el expediente académico debe tener una nota media, en la escala 0-10, igual o superior a 7 puntos; y tener nacionalidad española. Las personas que tengan la doble nacionalidad, siendo la estadounidense una de ellas, no pueden optar a estas ayudas.

La duración de las ayudas será de 24 meses, como máximo, correspondientes a dos cursos académicos, cada uno de ellos por un máximo de doce meses.

La fecha de inicio de las ayudas será fijada por la Comisión Fulbright, en función de la programación de las universidades e instituciones receptoras y de los cursos de orientación preacadémica.

Los programas de máster deberán iniciarse, con carácter general, con posterioridad al 16 de agosto de 2026, inclusive. En ningún caso la fecha de inicio podrá ser en 2027, salvo por los motivos que justifiquen una modificación de la fecha de inicio.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 27 de enero de 2026 hasta las 14.00 horas (horario peninsular) del 16 de febrero de 2026, ambos inclusive.

Las solicitudes se formalizarán a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cumplimentando los distintos formularios de la aplicación.

EuropaPress

