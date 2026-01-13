Ana Obregón defiende con rotundidad a Julio Iglesias: "Inverosímil todo"

Molesta por la repercusión mediática que rodea al cantante Julio Iglesias y por las consecuencias de las recientes denuncias en su contra, Ana Obregón cuestionó en directo la veracidad de las acusaciones y exigió la presentación de evidencias concretas antes de que se siga avanzando en el escrutinio público del caso. Según reportó el medio, la actriz y colaboradora se detuvo frente a las cámaras previo a uno de sus compromisos televisivos y remarcó: "Estoy impactada. Inverosímil todo", en clara referencia a las declaraciones difundidas sobre supuestas agresiones sexuales atribuidas al artista.

De acuerdo con lo publicado, Ana Obregón aprovechó su presencia en el programa 'Y ahora Sonsoles' para dejar patente su desacuerdo con el tratamiento que la prensa y la opinión pública otorgan al caso de Julio Iglesias. Durante su intervención en dicho espacio, planteó preguntas dirigidas tanto a la presentadora como al equipo de investigación del programa, poniendo en cuestión el origen y la consistencia de las pruebas que se mencionan en los informes periodísticos. Al referirse específicamente a los elementos en poder de los medios, Obregón preguntó: "Decís que tenéis pruebas, ¿me puedes decir qué pruebas son aparte de lo que ellas cuentan? Como habéis investigado tanto algo tendréis".

El medio añadió que la respuesta de Ana Obregón no se limitó a la confrontación verbal durante la emisión, sino que también extendió su postura al expresar su malestar por los efectos que las acusaciones pueden estar generando tanto en la reputación profesional como personal del cantante. Según consignó el medio, la actriz subrayó la relevancia de proteger los derechos y el prestigio de las figuras públicas frente a denuncias que aún no han probado validez ante autoridades judiciales. La colaboradora de televisión continuó su intervención cuestionando el posible incentivo económico detrás de las acusaciones, al plantear ante las cámaras: "¿Cuánto han cobrado estas chicas?".

El medio detalló que la también presentadora explicó su escepticismo hacia las declaraciones de presuntos testigos al apuntar sobre la confidencialidad profesional que rige en la relación entre psicólogos y pacientes. Obregón remarcó: "Un psicólogo no puede hablar con un periodista, es secreto profesional", sugiriendo incompatibilidad entre las filtraciones a la prensa y las reglas éticas de la psicología.

Según publicó la misma fuente, estas declaraciones de Ana Obregón se produjeron únicamente unas semanas después de que su nombre apareciera relacionado mediáticamente con el caso de Jeffrey Epstein debido a su pasado vínculo con él. El medio explicó que la situación anterior también la puso en el centro de la discusión pública, aunque ahora su enfoque estuvo puesto en la postura de defensa absoluta hacia Julio Iglesias.

Hasta el momento, el cantante Julio Iglesias no ha realizado comentarios públicos en respuesta a las denuncias que lo involucran. La fuente señaló que este silencio mantiene incertidumbre tanto en el ámbito mediático como en el entorno cercano al artista. Mientras tanto, la defensa tajante de Ana Obregón ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los medios en el tratamiento de informaciones delicadas y sobre la necesidad de distinguir entre acusaciones mediáticas y procesos judiciales formales.

El medio recordó que las acusaciones surgieron a partir de los testimonios de ex trabajadoras que señalaban incidentes ocurridos en el domicilio del cantante en República Dominicana. Asimismo, mencionó que la controversia incrementó la atención sobre el caso y que la distribución y análisis de pruebas sigue siendo un punto central tanto en la cobertura periodística como en la discusión pública. La intervención de Ana Obregón ha destacado por su insistencia en exigir transparencia y precisión informativa antes de emitir juicios sobre figuras del espectáculo.

La fuente reflejó también el ambiente tenso que se vivió durante la transmisión de 'Y ahora Sonsoles', donde la discusión entre Ana Obregón y la presentadora puso de relieve la complejidad de abordar denuncias de este tipo en espacios televisivos. Al concluir su participación sobre el tema, según informó el medio, la actriz expresó: "Yo no voy a hablar más de este tema", manifestando su deseo de evitar una mayor prolongación del debate en los programas de televisión.