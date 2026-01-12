VÍDEO: Sánchez pidió a Delcy Rodríguez seguir "liberando presos políticos" y "abrir paso a una transición" en Venezuela

El papel desempeñado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en favor de la liberación de personas detenidas en Venezuela recibió un reconocimiento directo por parte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien remarcó el valor de estas gestiones dentro de los esfuerzos internacionales encaminados hacia una transición en Venezuela. Según reportó Europa Press, Sánchez expuso estos comentarios en una rueda de prensa junto al primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, a propósito de recientes contactos mantenidos con el nuevo gobierno venezolano tras la intervención militar liderada por Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro.

Durante ese encuentro con los medios, el presidente español reveló que solicitó el viernes a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que proseguya el proceso de excarcelación de opositores y facilitas las condiciones para un cambio político no violento. Sánchez señaló que existe en el gobierno de España plena disposición para colaborar con las autoridades venezolanas y con los sectores opositores, de modo que —en sus palabras— "se abra el paso a una transición que tiene que ser pacífica, que tiene que ser inclusiva", recoge Europa Press.

A la pregunta de los periodistas sobre el primer acercamiento formal de España con la administración encabezada interinamente por Delcy Rodríguez desde la reciente crisis política, Sánchez detalló que subrayó explícitamente "la necesidad de continuar liberando presos políticos" como paso fundamental para la normalización democrática del país suramericano. El presidente agradeció de manera pública la labor realizada por Rodríguez Zapatero "precisamente para la liberación" de detenidos por motivos políticos, destacando que el trabajo conjunto de diversos actores internacionales y locales ha contribuido a la excarcelación de varios prisioneros en Venezuela.

El Ejecutivo español asumió ante la opinión pública el compromiso de participar activamente, junto a otros países y representantes políticos, para respaldar un proceso de transición que contemple a todos los grupos representativos de la sociedad venezolana. "Tienen que estar todos los elementos que representan a la sociedad venezolana incorporados en esa transición hacia una democracia y hacia unas elecciones libres", puntualizó Sánchez en la comparecencia. Según reportó Europa Press, el mandatario subrayó que la resolución del conflicto interno debe estar en manos de los venezolanos y que la comunidad internacional solo puede acompañar y asistir en la búsqueda de un consenso nacional.

La apertura de este diálogo se produce en un contexto de cambios significativos en la escena política venezolana tras la captura de Maduro y la intervención extranjera reciente. Sánchez reiteró la importancia de que la ruta hacia las próximas elecciones en Venezuela incluya la participación de la totalidad de la sociedad civil, organizaciones políticas y demás sectores sociales, y que cualquier transición cuente con la legitimidad del pueblo venezolano.

Europa Press detalló que el gobierno español mantiene canales de comunicación con las autoridades de Caracas y se presenta dispuesto a impulsar iniciativas diplomáticas que garanticen condiciones para un proceso electoral transparente y para la recuperación institucional del país. Además, desde La Moncloa se puso en valor el papel de la mediación internacional, ejemplificado tanto en la figura de Rodríguez Zapatero como en la implicación de otros países reconocidos por el Ejecutivo venezolano, a quienes identifican como actores indispensables para facilitar la negociación y la distensión.

Los recientes acontecimientos en Venezuela, con la modificación del liderazgo en el Ejecutivo, han motivado que países como España valoren intensificar su presencia diplomática y política en la región con la meta de contribuir a la estabilidad y la reconstrucción democrática, señala Europa Press. El gobierno español reafirmó su respaldo a un proceso ordenado orientado hacia la liberación de personas detenidas por motivos políticos, el diálogo político y la llamada a elecciones libres e inclusivas.

En ese marco, la nota remite a recursos visuales de la conferencia de prensa y pone a disposición un enlace para acceder a imágenes del evento publicado por Europa Press Televisión.