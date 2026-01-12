Tusk ve "lógico" que el exministro de Justicia pida asilo a Orbán: "Ideó un sistema de corrupción política"

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha considerado este lunes como una "elección lógica" que el exministro de Justicia de Polonia Zbigniew Ziobro, señalado por malversación, haya pedido asilo al Ejecutivo húngaro de Viktor Orbán, tras conocerse que Hungría le ha concedido protección internacional.

"El exministro de Justicia, que fue el artífice del sistema de corrupción política, ha solicitado asilo político al gobierno de Viktor Orbán. Una elección lógica", ha valorado el dirigente polaco en un breve comentario en redes sociales.

Las autoridades de Hungría han concedido este lunes asilo político a varios ciudadanos polacos, incluyendo a Ziobro, ha informado este lunes el abogado del abogado del opositor Partido Ley y Justicia (PiS), Bartosz Lewandowski.

Este lunes se ha confirmado la "protección internacional y asilo político" en Hungría para el actual diputado, que lideró la cartera ministerial de Justicia entre 2015 y 2023 en los gobiernos de la formación ultraderechista, que rivaliza desde entonces con la formación de Tusk, Plataforma Cívica.

El abogado ha señalado que el asilo se concede ante las "violaciones de derechos y libertades garantizados por el derecho internacional en el territorio de Polonia", alegando así las acciones de la Fiscalía y de los servicios subordinados al Gobierno de Tusk. En todo momento ha insistiendo en que Ziobro es víctima de un caso de "represión política con motivaciones políticas".

El exministro polaco está siendo investigado por 26 posibles delitos. Sobre él pesa la sospecha de que "fundó y lideró una organización criminal" que incluía a otros funcionarios para desviar en total más de 35 millones de euros. En noviembre el Parlamento polaco votó levantar su inmunidad, si bien ya se encontraba en Hungría, donde se llegó a reunir con Orbán.