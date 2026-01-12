Sandisk reúne las SSD WD_BLACK y WD Blue bajo la nueva marca Sandisk Optimus

La llegada de los productos con la nueva imagen Sandisk Optimus a puntos de venta globales ha sido prevista para la primera mitad de 2026, según precisó la compañía en un comunicado. La empresa también reveló que su decisión de reagrupar las líneas de almacenamiento SSD bajo un solo distintivo comercial responde al objetivo de simplificar la identificación de sus soluciones, que hasta ahora se comercializaban bajo diferentes nombres y orientaciones. Tal como informó el medio, la unificación implica la desaparición de las tradicionales marcas WD_BLACK y WD Blue NVMe en la categoría de almacenamiento interno, adoptando ahora el nombre Sandisk Optimus.

Sandisk detalló que la cartera de productos bajo la nueva denominación se dividirá en tres líneas: Sandisk Optimus, Sandisk Optimus GX y Sandisk Optimus GX PRO, cada una dirigida a segmentos del mercado con necesidades diferenciadas. De acuerdo con la comunicación oficial, la línea principal Sandisk Optimus reemplaza a la anterior WD Blue y apunta a creadores de contenido, poniendo énfasis en proporcionar tecnología que combine velocidad y accesibilidad en precios. Por su parte, Sandisk Optimus GX recogerá la oferta dirigida anteriormente a los entusiastas del videojuego a través de WD_BLACK, con productos optimizados para altas capacidades de almacenamiento, eficiencia energética y reducción de los tiempos de carga, según consignó el comunicado corporativo.

En el caso de Sandisk Optimus GX PRO, la empresa definió que este portafolio representa el segmento de máximo rendimiento de su familia de SSD internos, enfocado en desarrolladores, profesionales de alto nivel y jugadores que buscan conformar equipos con inteligencia artificial, estaciones de trabajo o PC de gama superior. El medio informó que esta apuesta responde a la intención de potenciar soluciones específicas para usuarios avanzados y entornos de exigencia tecnológica.

Heidi Arkinstall, vicepresidenta global de Marca de Consumo y Marketing Digital de Sandisk, manifestó en declaraciones recogidas por el medio que la nueva imagen se inspira en “la tradición pionera” de la empresa y su permanente iniciativa por innovar con tecnologías que respondan a la evolución de las necesidades de los usuarios. Bajo este enfoque, la compañía plantea que el nuevo nombre, Sandisk Optimus, refuerza el vínculo entre sus productos y características de alto rendimiento, identificando el tipo de uso al que está destinada cada solución.

Según la información difundida por Sandisk, uno de los objetivos clave de esta unificación es facilitar la experiencia de compra, ayudando a quienes buscan almacenar datos o potenciar su productividad a elegir con mayor claridad entre las distintas opciones disponibles. Según explicó la empresa, la consolidación de las líneas responde a la diversidad de perfiles que utilizan soluciones de almacenamiento: desde quienes producen y editan contenidos audiovisuales hasta los jugadores que requieren equipos optimizados para el desempeño de videojuegos y los profesionales enfocados en inteligencia artificial.

El rediseño visual acompaña el cambio de nombre en toda la línea de productos, a la vez que busca resaltar la herencia de innovación asociada a Sandisk en el mercado de almacenamiento digital. De acuerdo con la nota de prensa, la empresa pretende que la nueva imagen refleje su compromiso por “deleitar a los usuarios finales” a través de desarrollos tecnológicos de última generación. La evolución de la marca incluye la puesta en punto de la iconografía, empaques y materiales de presentación para alinearse con la nueva estructura comercial.

La agrupación bajo un solo emblema comercial marca un cambio en la estrategia de la compañía, que hasta el momento mantenía diferenciadas sus soluciones para creadores, jugadores y profesionales. El medio reportó que la integración está diseñada para mantener la segmentación y la especialización de cada línea, pero con una imagen y experiencia de cliente coherentes en toda la gama de SSD internos.