Agencias

Podemos apoya las protestas de mujeres contra el régimen de Irán, pero percibe también interés geoestratégico de EEUU

Guardar

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado a Irán de "régimen totalitario" y ha expresado su solidaridad con las protestas protagonizadas por mujeres contra el gobiernos de los 'ayatolas', aunque también opina que detrás de estas "movilizaciones legítimas" hay "intereses geopolíticos claros" por parte de países como Estados Unidos o Israel.

"Todos sabemos que Irán es un régimen totalitario. Mostramos nuestra solidaridad con las mujeres que están sufriendo la represión de su Gobierno y también hay que decir que detrás de estas movilizaciones, que tienen sus razones, hay intereses geopolíticos claros", ha subrayado este lunes durante una rueda de prensa en la sede del partido morado.

También ha señalado que en este conflicto está jugando también un "papel fundamental el petróleo", pero en todo caso ha expresado su apoyo a las mujeres iraníes que están saliendo a las calles a protestar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar quiere un aumento de la cuantía del complemento de la pensión por brecha de género

La formación política propone aumentar la ayuda económica vinculada a diferencias de género en jubilaciones, ampliar el reconocimiento de períodos de cuidado familiar y fomentar políticas de conciliación laboral para avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres en España

Sumar quiere un aumento de

Oliver Laxe inaugura el ciclo Recent Spanish Cinema en Los Ángeles con 'Sirat' y un coloquio con Guillermo del Toro

Oliver Laxe inaugura el ciclo

Lolita Flores guarda silencio al preguntarle por el embarazo de su sobrina Lola

La cantante evita pronunciarse sobre la noticia difundida por Lydia Lozano respecto a la futura maternidad de la hija de Rosario Flores, manteniendo la privacidad y la discreción que caracteriza a su entorno familiar ante los medios

Lolita Flores guarda silencio al

Reabierto un carril dirección Benavente de la A-52 a su paso por Xinzo de Limia tras 3 días de protestas contra Mercosur

Reabierto un carril dirección Benavente

Los auditores europeos señalan lagunas de control en los planes de la UE sobre competitividad e innovación

Los auditores europeos señalan lagunas