Podemos apoya las protestas de mujeres contra el régimen de Irán, pero percibe también interés geoestratégico de EEUU

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado a Irán de "régimen totalitario" y ha expresado su solidaridad con las protestas protagonizadas por mujeres contra el gobiernos de los 'ayatolas', aunque también opina que detrás de estas "movilizaciones legítimas" hay "intereses geopolíticos claros" por parte de países como Estados Unidos o Israel.

"Todos sabemos que Irán es un régimen totalitario. Mostramos nuestra solidaridad con las mujeres que están sufriendo la represión de su Gobierno y también hay que decir que detrás de estas movilizaciones, que tienen sus razones, hay intereses geopolíticos claros", ha subrayado este lunes durante una rueda de prensa en la sede del partido morado.

También ha señalado que en este conflicto está jugando también un "papel fundamental el petróleo", pero en todo caso ha expresado su apoyo a las mujeres iraníes que están saliendo a las calles a protestar.