Piden 15 años de prisión para el exministro del Interior de Yoon por la ley marcial

El equipo del fiscal especial surcoreano Cho Eun Suk, encargado del caso sobre la ley marcial decretada a finales de 2024 y que desató una grave crisis política en el país, ha solicitado este lunes 15 años de prisión para el exministro del Interior Lee Sang Min por su presunta implicación.

Cho, que ha indicado que el exministro habría ejercido un papel significativo en torno a la medida adoptada por el entonces presidente Yoon Suk Yeok --que fue posteriormente depuesto precisamente por la polémica desatada-- ha hecho frente a la última vista del juicio en su contra, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Así, los fiscales han exigido que se imponga una dura pena en su contra y han pedido al Tribunal de Distrito de Seúl, en la capital surcoreana, que imponga una larga pena de prisión dado que Lee "participó en el crimen de destruir la Constitución" de Corea del Sur con sus acciones.

Además, han recalcado que Lee, que había sido juez en el pasado, era "consciente de la ilegalidad que cometía con la declaración de esta ley por parte de Yoon". Lee fue imputado en agosto de 2025 por desempeñar supuestamente un papel clave durante aquellos días y haber incurrido en un delito de insurrección por no impedir activamente a Yoon declarar esta legislación, que provocó el despliegue de militares en el Parlamento.

Las autoridades también ordenaron el corte de todos los suministros --tanto de luz como de agua-- a los medios de comunicación críticos con la Administración del expresidente. Posteriormente, fue acusado de perjuicio por negar, ante el tribunal, que había recibido instrucciones directas de Yoon durante aquella jornada.