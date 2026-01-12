Agencias

Organizaciones agrarias convocan una tractorada en Oviedo el 16 de enero contra el acuerdo Mercosur

Las organizaciones agrarias de Asturias URA, Coag, Usaga y Asaja han convocado una manifestación con tractores para este viernes 16 de enero en Oviedo para expresar su oposición al acuerdo de la UE con Mercosur.

La tractorada saldrá del parking de La Pixarra y llegará hasta la Plaza de España, en el centro de la capital asturiana. Según los organizadores, los tractores llegarán hasta la Plaza de América y los manifestantes realizarán el recorrido hasta la Plaza de España a pie.

Además del acuerdo Mercosur, los agricultores y ganaderos asturianos saldrán a la calle para manifestarse en contra de los recortes de la Política Agraria Común y a favor de una gestión sanitaria y de fauna salvaje "eficaz".

