Organizaciones agrarias convocan una manifestación en Oviedo contra el acuerdo Mercosur

Representantes del sector rural asturiano también demandan una gestión más eficaz en cuestiones sanitarias y sobre la fauna silvestre, además de mostrar su preocupación por las consecuencias de los recortes asociados a la Política Agraria Común. Este escenario motiva a agricultores y ganaderos a movilizarse de manera conjunta en las calles de Oviedo este viernes 16 de enero, sumándose así a otras protestas que vienen produciéndose en el ámbito agrario europeo por normativas comunitarias. Según informó el medio, la manifestación fue convocada por varias organizaciones profesionales.

Tal como publicó la prensa local, la convocatoria parte de las principales asociaciones agrarias de Asturias: la Unión Rural Asturiana (URA), Coag, Usaga y Asaja. Estas entidades han acordado desplegar el viernes una marcha de tractores que partirá del aparcamiento de La Pixarra y avanzará hasta la Plaza de España, en pleno corazón de la capital asturiana. A lo largo del recorrido, se prevé que los vehículos agrícolas lleguen hasta la Plaza de América, donde los asistentes completarán el trayecto a pie hasta el destino final.

El motivo central de la protesta, según detallaron los organizadores y recogió el medio informativo, radica en el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur. Las organizaciones argumentan que este convenio favorece la entrada de productos alimentarios procedentes de Sudamérica bajo condiciones que consideran desiguales respecto a las exigencias aplicadas a los productores europeos, lo que, según su evaluación, pone en situación de desventaja a la producción local.

Además del rechazo a la apertura del mercado que implica el pacto Mercosur, los convocantes también han expresado su desacuerdo con los recortes en la Política Agraria Común (PAC). De acuerdo con lo informado, los recortes generan incertidumbre sobre la viabilidad a medio plazo de muchas explotaciones familiares, una situación que afecta de manera directa al tejido social y económico de la región.

Otra de las reivindicaciones centrales de esta protesta se relaciona con la gestión sanitaria del sector agroganadero asturiano y con las políticas relativas a la fauna silvestre. Los agricultores y ganaderos reclaman mayores garantías y medidas más eficaces en ambos ámbitos, alegando que tanto la sanidad animal como la proliferación de especies salvajes pueden afectar la rentabilidad y seguridad de las explotaciones.

La manifestación de este viernes no solo busca canalizar el malestar existente, sino también visibilizar ante las administraciones la demanda de soluciones y mecanismos de protección que permitan garantizar el futuro del sector primario asturiano. Las organizaciones agrarias han pedido una asistencia masiva a la protesta, invitando tanto a profesionales del campo como a la población rural a respaldar las demandas, según ha consignado la prensa regional.

El paso de la marcha por puntos emblemáticos de Oviedo pretende reforzar la visibilidad de las reclamaciones y aproximarlas al centro político y social de la comunidad autónoma. Según detallaron los organizadores en declaraciones reproducidas por el medio, la presencia de tractores representa el símbolo del sector agrario y busca evidenciar el peso de esta actividad en la vida económica y social de Asturias.

Las entidades convocantes han recordado que las negociaciones internacionales, como la del Mercosur, inciden de manera directa sobre los precios y los estándares de producción en España, lo que les lleva a exigir mayores controles y garantías de competencia leal. Subrayan que su objetivo es promover una interlocución que facilite la revisión de acuerdos y medidas que, desde su perspectiva, no contemplan los intereses del campo asturiano.

El trazado de la protesta ha sido comunicado previamente a las autoridades, a fin de garantizar la seguridad y el orden durante el desarrollo de la movilización. Según las asociaciones, además de las organizaciones principales, se espera la participación de ganaderos y agricultores individuales afectados por las mismas problemáticas.

De acuerdo con la información divulgada por los medios regionales, la movilización del día viernes se enmarca dentro de una serie de acciones impulsadas por el sector en distintas comunidades autónomas y países de la Unión Europea, en protesta por unas políticas agrarias y comerciales que consideran insuficientemente protectoras de la producción rural europea.