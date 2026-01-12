Miles de personas respaldan al Gobierno iraní en manifestaciones en la capital y en otros puntos del país

Miles de personas se ha movilizado este lunes en la capital de Irán, Teherán, y en otros puntos del país asiático para mostrar su apoyo al Gobierno iraní ante las protestas antigubernamentales contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.

Los simpatizantes del Gobierno han rendido homenaje a los miembros de las fuerzas de seguridad que han muerto durante los recientes "disturbios" en el país en una masiva concentración celebrada este lunes en la céntrica Plaza de la Revolución de Teherán e impulsada por el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Durante las concentraciones, los manifestantes --ataviados con banderas iraníes y pancartas tanto a favor del Gobierno como del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei-- han coreado lemas en contra de Israel y Estados Unidos. Estas mismas escenas se han repetido en otros puntos del país, como en las ciudades de Shahrud o Kerman.

Las autoridades iraníes también han celebrado un mitin en la céntrica plaza de la capital en el que ha participado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, quien ha amenazado a Trump con darle "una lección inolvidable" en caso de otro ataque, según ha recogido la agencia de noticias Tasnim.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este mismo lunes que Teherán "no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una" y ha apostado por unas "negociaciones justas" con Estados Unidos para abordar las discrepancias existentes.

La represión de las movilizaciones antigubernamentales de los últimos días habrían dejado más de 500 muertos, según la ONG HRANA. La caída del nivel adquisitivo de los ciudadanos iraníes está en el origen de las protestas, que se producen en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.