Microsoft permitirá a los administradores de TI desinstalar Copilot de los ordenadores

El nuevo enfoque de Microsoft para la gestión de aplicaciones empresariales permite a los responsables de tecnología restringir el acceso al asistente de inteligencia artificial Copilot en dispositivos corporativos, siempre que se cumplan ciertos criterios específicos. Según detalló el blog oficial de la compañía y reportó la propia Microsoft en la compilación 26220.7535 (KB5072046), esta nueva política, actualmente disponible de manera preliminar mediante el programa Windows Insider, otorga a los administradores de TI la opción de eliminar Copilot de los ordenadores gestionados en entornos empresariales y educativos que operen con versiones avanzadas de Windows 11.

De acuerdo con la información publicada por Microsoft, la medida está identificada como 'RemoveMicrosoftCopilotApp' y supone que los administradores podrán proceder a la desinstalación del asistente de inteligencia artificial bajo determinados requerimientos. Microsoft precisa en su blog que, para utilizar dicha política, es imprescindible que el equipo en cuestión tenga instalados tanto Microsoft 365 Copilot como Microsoft Copilot, evitando así la eliminación si alguno de los dos no figura en el ordenador. Al mismo tiempo, la compañía establece que la aplicación Copilot no debe haber sido instalada por el propio usuario, restringiendo la posibilidad de desinstalación para aquellos casos en los que la app haya sido incorporada manualmente por el empleado o estudiante.

Otro de los requisitos establecidos indica que la aplicación Copilot no puede haber sido ejecutada en los últimos 28 días en el sistema. Esta condición, según informó el medio oficial de Microsoft, busca evitar la desinstalación en equipos donde el usuario haya hecho uso reciente de la herramienta, lo que podría implicar que continúa siendo necesaria para su actividad laboral o académica.

La aplicación de esta nueva política se circunscribe a las ediciones Enterprise, Pro y EDU de Windows 11, conforme informó la propia compañía de Redmond. En estos entornos, los administradores tendrán un control más amplio sobre la presencia de Copilot en los dispositivos que gestionan, alineando la configuración de los sistemas operativos con las necesidades y políticas internas de cada entidad. Una vez habilitada la opción por parte del administrador, la aplicación Microsoft Copilot se elimina de forma automática y única del equipo seleccionado. Sin embargo, la organización remarca que, a pesar de la desinstalación, los usuarios conservan la posibilidad de volver a instalar la aplicación si así lo desean o lo requieren en el futuro.

Según explicó Microsoft en su publicación, la compañía se encuentra ajustando esta funcionalidad en la compilación de Windows 11 dirigida a insiders, por lo que se prevé que la característica esté disponible a nivel general tras pasar las fases habituales de pruebas y revisiones que realiza la tecnológica antes de cada despliegue. Actualmente, la opción está siendo evaluada por administradores que participan en el programa Windows Insider, quienes pueden comprobar la eficacia de la directriz y ofrecer retroalimentación que permita depurar el proceso antes de su implementación definitiva en el mercado.

Esta decisión responde a las demandas de parte del sector empresarial y educativo que busca mayor poder de decisión sobre el software incluido en los equipos bajo su administración. La integración de asistentes basados en inteligencia artificial como Copilot ha suscitado debates en torno a la protección de datos, la seguridad, el rendimiento de los sistemas y la autonomía en la configuración de entornos digitales en organizaciones de diversos tamaños y perfiles.

Desde el blog de Microsoft se aclara que la política 'RemoveMicrosoftCopilotApp' no implica la eliminación permanente de todas las funcionalidades de inteligencia artificial integradas en Windows 11, sino que se limita a la aplicación específica de Copilot y bajo las condiciones previamente planteadas. El resto de servicios o herramientas relacionados seguirán disponibles, siempre en función de la configuración adoptada por cada empresa o institución educativa.

Con este anuncio, Microsoft busca ofrecer a los administradores de sistemas una gestión más personalizada sobre el software disponible en dispositivos corporativos y educativos. El ajuste anunciado en la nueva compilación de Windows 11 se integra dentro del proceso continuo de adaptación de la compañía a los requerimientos planteados por las entidades que demandan mayor flexibilidad y control sobre sus infraestructuras tecnológicas.