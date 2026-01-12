Los nuevos Huawei FreeClip 2 llegarán a España el 22 de enero con diseño renovado más ligero y funciones inteligentes

Huawei ha anunciado la llegada a España de su nueva generación de auriculares con formato 'open ear' Huawei FreeClip 2, que estarán disponibles a partir del 22 de enero con un diseño renovado y más ligero, además de funciones inteligentes para un mejor rendimiento del sonido.

La tecnológica ha subrayado cómo los auriculares de formato 'open ear' están ganando popularidad entre los usuarios. Esto se debe a que permiten un uso prolongado durante más horas, dado que aseguran una mayor comodidad sin necesidad de aislarse del entorno.

Dicha tendencia se refleja en que, según ha matizado, se están posicionando como una alternativa a los modelos de auriculares tradicionales, que cubren la oreja o se introducen en el oído, para rutinas activas o en movimiento.

En este sentido, tras el lanzamiento de su primera generación Huawei FreeClip en el año 2023, con los que superó los 4 millones de unidades distribuidas a nivel global gracias a su diseño diferencial basado en la categoría de "sonido ponible", Huawei ha anunciado la llegada de sus nuevos auriculares de formato 'open ear' Huawei FreeClip 2.

Tal y como ha explicado la compañía china en un comunicado, partiendo del concepto original, la nueva generación amplía su apuesta por el confort 24 horas, con unos auriculares para audio "siempre conectado" que ofrecen un diseño más ligero y una experiencia más inteligente para acompañar "distintos ritmos y estilos de vida".

Cada auricular, con diseño C-Bridge Design mejorado, cuenta con un peso de solo 5,1 gramos y con certificación IP57 para resistencia al agua y al polvo, de cara a soportar actividades deportivas. El estuche, por su parte, pesa 37,8 gramos, lo que lo hace un 14 por ciento más ligero, y cuenta con certificación IP54.

Siguiendo esta línea, estos auriculares disponen de un triple micrófono con cancelación de ruido para asegurar conversaciones nítidas. Además, ofrecen llamadas y sonido de alta calidad, al estar reforzados por un procesador NPU potenciado con inteligencia artificial (IA), que ofrece una potencia de cálculo 10 veces superior.

También cuentan con un 'driver' de diafragma dual que es dos veces más potente, con un volumen y un desplazamiento del aire un 100 por cien más fuerte. Siguiendo esta línea, integran funciones de volumen adaptativo para adecuarse a distintos entornos, ya sean ruidosos o más silenciosos, así como mejora adaptativa de la voz y controles con movimientos de cabeza y táctiles.

La batería de los auriculares, por su parte, es de 60 mAh y la del estuche es de 537 mAh. Con ello, aseguran una autonomía de 9 horas de reproducción de música, que se amplía hasta 38 horas con el estuche de carga. Igualmente, los auriculares se pueden cargar al 100 por cien en alrededor de 60 minutos.

En cuanto a su conectividad, los nuevos Huawei FreeClip 2 son compatibles con Bluetooth 6.0 y se pueden emparejar tanto con dispositivos iOS como Android.

Con estos avances, Huawei asegura un alto interés de mercado hacia estos auriculares. De hecho, según un informe de ventas publicado por la cuenta oficial de la tecnológica en la red social Weibo, las reservas en China superaron las 80.000 unidades solo en la primera hora tras ser presentados.

Asimismo, el pasado mes de diciembre Huawei dio a conocer todas las características de sus nuevos FreeClip 2 a nivel global, durante el evento 'Unfold the Moment' celebrado en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde la compañía también presentó su nuevo 'smartphone' plegable Huawei Mate X7.

Ahora, estos nuevos auriculares de formato abierto estarán disponibles para su compra en Europa, incluyendo España, a partir del jueves 22 de enero, con lo que Huawei pretende acercar la propuesta de audio siempre conectado y con diseño marcado por la moda "a consumidores de toda la región".

Estos nuevos Huawei FreeClip 2 se podrán adquirir en la versión blanca, negra o azul por 199 euros y, desde este lunes, los usuarios pueden registrarse en su página oficial para acceder a una oferta de 30 euros de descuento.