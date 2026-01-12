Agencias

La patronal del gran consumo pide que las protestas de agricultores no paralicen el movimiento de mercancías

La patronal del gran consumo ha pedido que las protestas de agricultores y ganaderos en contra del acuerdo UE-Mercosur en diferentes puntos del país y que están cortando carreteras no paralicen el libre movimiento de mercancías y personas, según ha informado la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) en un comunicado.

La asociación señala la importancia de que estas protestas del medio rural se desarrollen de "manera compatible" con el mantenimiento de la libre circulación de mercancías y personas, evitando situaciones de bloqueo como las que se están produciendo en algunos puntos del país.

En este contexto, la patronal "respeta" el derecho de los agricultores a manifestar sus reivindicaciones, así como a trasladar sus preocupaciones a las administraciones competentes, pero considera necesario recordar que, "aunque todas las posiciones son legítimas, no lo son todas las formas de expresarlas".

En ese sentido, hace un llamamiento a la reflexión de un eslabón clave de la cadena de valor, como es el sector primario, sobre los perjuicios directos que los bloqueos en las vías de acceso están provocando a otros eslabones de la cadena de valor y a otros profesionales, como los del transporte de mercancías por carretera.

Los bloqueos de carreteras y nodos logísticos, como el Puerto de Tarragona, están afectando de forma transversal a todos los sectores profesionales integrados en la patronal provocando retrasos, sobrecostes operativos y una alteración significativa del normal funcionamiento de las empresas.

Aecoc señala que esta situación, que tiene un "impacto económico relevante" y pone en riesgo la eficiencia de las cadenas de suministro y resulta "especialmente crítica" al producirse en un momento en el que las empresas están gestionando el reabastecimiento tras el periodo navideño y operan con márgenes logísticos muy ajustados.

Así, la patronal insiste en que garantizar el libre movimiento de mercancías y personas es un "principio básico" para el correcto funcionamiento de la sociedad, la economía y el abastecimiento y que no se pueden bloquear de forma prolongada puntos estratégicos para el transporte y la actividad empresarial.

