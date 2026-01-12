La nueva embajadora de Ucrania y otro seis embajadores presentan cartas credenciales a Felipe VI

La nueva embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska, y otros seis embajadores más han presentado este lunes al Rey Felipe VI las cartas que les acreditan como los representantes de sus respectivos países en España.

Además de Sokolovska, por el Palacio Real han desfilado los nuevos embajadores de Finlandia, Jari Petteri Luoto; El Salvador, Julieta Machuca; India, Jayant N. Khobragade; Emiratos Árabes Unidos, Saleh Ahmad Salem Alsuwaidi; Líbano, hani Chemaitelly, y Hungría, Pal Gyorgy Habsburg-Lothringen.

Con todos ellos, y como es habitual en esta ceremonia que viene realizándose de mantera casi inalterada desde el siglo XVIII, el monarca ha mantenido un breve encuentro por separado en el que ha estado acompañado por el subsecretario de Exteriores, Xavier Martí.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien tradicionalmente debería ser quien acompañara al Rey en este acto, ha vuelto a ausentarse de las distintas audiencias, que se han prolongado durante toda la mañana. Albares, que desde enero de 2024 solo ha acudido en una ocasión el pasado mes de septiembre, ha participado a primera hora de la mañana en un desayuno en el Ateneo de Madrid.

Aunque por regla general suelen ser seis los embajadores que cumplen con este acto protocolario en cada ocasión --se suele agrupar a varios que han ido llegando a Madrid durante las semanas o meses anteriores--, esta vez han sido siete. De esta forma todos ellos podrán acudir a la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático que brinda todos los años Felipe VI en el Palacio Real antes de finales de enero.