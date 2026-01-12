Agencias

Instagram desmiente un fallo de seguridad tras las solicitudes de restablecimiento de contraseñas

Usuarios de la popular red social recibieron alertas inesperadas para modificar sus credenciales, pero la empresa aseguró que no existió brecha alguna y garantizó la protección de los perfiles afectados, pidiendo además desestimar notificaciones sospechosas

Guardar

Entre las reacciones de usuarios que recibieron inesperados correos electrónicos para restablecer sus claves de acceso, algunos comunicaron que al intentar rechazar la solicitud mediante la opción “háznoslo saber”, la única respuesta obtenida fue un mensaje automático que decía: “gracias, no haremos nada”. Este hecho generó inquietud entre quienes usan Instagram sobre la posibilidad de un incidente de seguridad en la plataforma. Según informó el medio especializado en ciberseguridad Malwarebytes, la situación cobró relevancia pública el viernes pasado, luego de que la empresa reportara en Bluesky la presunta filtración de datos de 17,5 millones de perfiles de Instagram, los cuales incluirían nombres de usuario, domicilios, números de teléfono y correos electrónicos.

Instagram desmintió una vulneración de sus sistemas y aseguró, a través de una publicación realizada en X (antes Twitter), que no se produjo una brecha de seguridad que afectara la protección de las cuentas, negando así los reportes de filtración masiva a los que hacía referencia el reporte de Malwarebytes. Según consignó Instagram, la compañía resolvió la anomalía que permitía a terceros enviar solicitudes para restablecer contraseñas, acción que generó el envío masivo e inesperado de correos a ciertos usuarios.

El mensaje oficial publicado por Instagram sostuvo: “No se produjo ninguna vulneración de nuestros sistemas y vuestras cuentas de Instagram están seguras”. Además, la red social, propiedad de Meta, se disculpó con quienes recibieron estos mensajes no solicitados y recomendó a sus usuarios que ignoren cualquier aviso sospechoso relacionado con el cambio de contraseña.

El funcionamiento de los correos recibidos incluía la estructura habitual de mensajes legítimos de Instagram, con un saludo personalizado y un botón azul para iniciar el proceso de reseteo de la contraseña. El texto explicaba que la clave no se modificaría si el usuario simplemente ignoraba la solicitud y proporcionaba una opción para informar si el mensaje no había sido solicitado. Estas características contribuyeron a la confusión entre los usuarios acerca de la autenticidad del comunicado y la existencia de algún acceso no autorizado a sus perfiles.

De acuerdo con el reporte de Malwarebytes, junto a la notificación del presunto robo de datos se publicó una imagen de uno de estos correos, lo que incrementó la preocupación sobre la fiabilidad de las medidas de seguridad de la plataforma. Las informaciones sobre la filtración circularon en redes sociales y foros de tecnología, alimentando la especulación sobre el posible origen y alcance del incidente.

Meta, matriz de Instagram, optó por no divulgar su comunicación oficial en las otras plataformas de la empresa, como la propia aplicación de Instagram o Threads, limitando la difusión del mensaje tranquilizador a X. Según publicó Malwarebytes, el hecho de restringir la divulgación solo a esa red generó críticas por parte de algunos usuarios que esperaban una respuesta más directa a través de los canales habituales de soporte de Instagram.

El incidente ha reavivado debates sobre la facilidad con la que actores externos pueden explotar funciones existentes de las redes sociales para enviar mensajes legítimos en apariencia, pero motivados por acciones no autorizadas o automatizadas. Según reportó Malwarebytes, la preocupación en torno a la seguridad digital y la gestión de incidentes en plataformas sociales continúa siendo uno de los temas de mayor relevancia tras eventos de este tipo.

Temas Relacionados

InstagramSeguridadMetaMalwarebytesBlueskyEstados UnidosXContraseñasPlataformas digitalesCiberseguridadEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Continental consigue la certificación ISCC PLUS en su primera planta de neumáticos en EE.UU.

La certificación ISCC PLUS obtenida por la fábrica de Mount Vernon refuerza la apuesta sostenible de la compañía, que busca aumentar el uso de insumos reciclados y renovables, y reconoce los avances alcanzados en trazabilidad y transparencia en la cadena productiva

Continental consigue la certificación ISCC

La Ertzaintza impide la protesta de los agricultores alaveses en la A-1 contra el acuerdo de la UE con Mercosur

Medio centenar de vehículos agrícolas se reúne en polígonos cercanos, tras ser bloqueados en su intento de acceder a la autovía, mientras productores alertan sobre el impacto económico y sanitario del acuerdo entre Europa y Sudamérica

La Ertzaintza impide la protesta

Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Cádiz, que elevaría a tres las asesinadas en 2026

El Gobierno investiga el fallecimiento de una mujer en Olvera, Cádiz, cuyo caso podría convertirse en el tercero de violencia de género en lo que va de año según fuentes oficiales, reflejando un preocupante repunte en este tipo de crímenes

Igualdad recaba datos de un

La AESAN lanza una alerta por la presencia de fragmentos del molde de fabricación en pandoros de Piaceri Mediterranei

Autoridades sanitarias advierten sobre la detección de partículas extrañas en varios lotes de productos italianos distribuidos en Madrid y Cataluña, y exhortan a quienes los posean en casa a abstenerse de ingerirlos mientras se procede a su retirada

La AESAN lanza una alerta

Estonia prohíbe la entrada al país de combatientes rusos desplegados en Ucrania

El gobierno estonio anunció que quienes hayan participado en la incursión armada dirigida por Moscú no podrán ingresar al territorio, en una decisión que marca un precedente y busca incentivar acciones similares entre aliados europeos

Estonia prohíbe la entrada al