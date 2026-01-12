Elon Musk anuncia que el nuevo algoritmo de X será de código abierto a partir de esta semana

El magnate y propietario de X (antes Twitter), Elon Musk, ha anunciado que a partir del sábado su red social será de código abierto, incluido todo el código utilizado para determinar qué publicaciones orgánicas y publicitarias se recomiendan a los usuarios.

Esta medida llega tras una serie de polémicas que han involucrado a la plataforma relacionadas con la generación de imágenes explícitas con inteligencia artificial a petición de los usuarios, entre ellas desnudos de menores de edad.

Tras las denuncias de usuarios e instituciones, como la Unión Europea, que ha ordenado a la plataforma conservar toda la documentación hasta final de año, Musk ha tomado la decisión de hacer público el nuevo algoritmo para dar más transparencia a la red social.

En un mensaje publicado en X, Elon Musk ha matizado que esta medida "se repetirá cada cuatro semanas, con notas completas para los desarrolladores para ayudarles a ver qué ha cambiado".

No obstante, es la primera vez que el magnate trata de hacer público el código abierto de X, ya que en 2023, meses después de asumir el mando de la plataforma, publicó el código del 'feed' de 'Para ti' en el portal GitHub.

Sin embargo, el código publicado no fue muy revelador, aunque se decubrió que los 'tuits' de Musk tenían una categoría propia, junto a republicanos, demócratas y "usuarios avanzados". Tras ello, los ingenieros de la plataforma defendieron que era para "rastrear estadísticas", aunque posteriormente eliminarion esa sección del código.