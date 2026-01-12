Agencias

El Museo Arqueológico Nacional viaja a Chipre con Vitrina Cero para descubrir la arqueología de la isla de Afrodita

Una exposición temporal ofrece una mirada exclusiva al legado chipriota a través de piezas inéditas, esculturas, cerámicas milenarias y objetos rituales, con motivo de la próxima presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea en 2026

Uno de los elementos más característicos de los rituales religiosos chipriotas es la presencia de esculturas votivas que representan tanto a hombres como a mujeres. En este contexto, el Museo Arqueológico Nacional (MAN), organismo estatal dependiente del Ministerio de Cultura, inauguró la exposición Vitrina Cero bajo el título “Entre Oriente y Occidente. Chipre, la isla de Afrodita”, mostrando por primera vez ante el público una parte poco conocida de su colección: los fondos de arqueología chipriota. Según detalló el MAN, el espacio expositivo acerca al visitante a la religión y el arte de la isla desde el 13 de enero hasta el 12 de abril, coincidiendo con la próxima Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea que se ejercerá en el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el Museo Arqueológico Nacional, la exposición Vitrina Cero se renueva trimestralmente y en esta edición destaca la fusión de influencias culturales presentes en Chipre a lo largo de la historia, como la fenicia, egipcia, griega y persa. El MAN explicó que esta mezcla de tradiciones queda reflejada en las obras artísticas y en las producciones materiales de la isla. El museo recuerda que el poeta Homero menciona en la “Odisea” que Afrodita, la diosa del amor, llegó a Chipre tras su nacimiento para recibir de las Gracias el ungüento de la inmortalidad, consolidando así el carácter mítico del territorio dentro de la cultura clásica.

La selección de piezas expuestas abarca un periodo comprendido entre el 3000 y el 335 antes de Cristo y ha sido extraída principalmente de las áreas de reserva del propio museo, según consignó el MAN. Entre los objetos presentados figuran esculturas destacadas, como una cabeza de tamaño natural y un torso con rasgos egipcios en el que se conservan restos de la policromía original. Estas obras ejemplifican la vitalidad de los rituales religiosos chipriotas y la complejidad de sus manifestaciones artísticas.

El medio detalló que la muestra incluye también un conjunto significativo de cerámicas utilizadas tanto en el ámbito doméstico y comercial como en contextos sagrados y funerarios. Estas piezas revelan la evolución de la manufactura cerámica en la isla, desde las primeras vasijas hechas a mano hasta la introducción del torno. Además, la combinación de formas egeas y orientales con componentes autóctonos ofrece una perspectiva única sobre el desarrollo de las tradiciones locales en contacto con influencias externas.

El origen de la colección expuesta está estrechamente relacionado con la expedición realizada por la Fragata Arapiles en el verano de 1871. Según reportó el Museo Arqueológico Nacional, la nave emprendió un viaje por el Mediterráneo con el objetivo de recabar objetos arqueológicos para el entonces recién fundado museo estatal. Durante su paso por Kition, en Larnaca, la expedición recibió la donación de numerosas piezas procedentes de la necrópolis y el santuario de la ciudad, ofrecidas por Riccardo Colucci, cónsul italiano en ese momento. El MAN subrayó que gracias a estas donaciones, Chipre se integró de manera temprana en el discurso museístico de la institución, con colecciones que cubren diversas etapas y aspectos culturales de la isla.

Según informó el propio museo, los orígenes y peculiaridades de la arqueología chipriota se ponen de manifiesto en la exposición, permitiendo que el público explore la diversidad de productos artísticos y rituales de un enclave que ha sido puente entre distintas culturas del Mediterráneo oriental. La propuesta de Vitrina Cero enfatizó la importancia del contexto histórico y religioso, así como el valor de estos bienes culturales para el estudio de la antigüedad en la región.

La exposición temporal permanecerá abierta al público en la sede del MAN desde el 13 de enero hasta el 12 de abril. El museo indicó que la muestra se enmarca como un reconocimiento explícito hacia la próxima Presidencia de Chipre en el Consejo de la Unión Europea, que se extenderá a lo largo del primer semestre de 2026, estableciendo un vínculo entre el legado histórico de la isla y su presencia institucional en la actualidad europea.

A través de esta selección extraordinaria, el Museo Arqueológico Nacional propone un recorrido por la arqueología chipriota donde convergen la mitología, la religión y la artesanía, brindando a visitantes la oportunidad de acceder a piezas inéditas y profundizar en el legado de una de las civilizaciones insulares más significativas del Mediterráneo oriental, según publicó el propio MAN.

