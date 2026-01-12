'El gran cabrón', de Eduardo Casanova, seleccionada en el Mercado de Coproducción de la Berlinale

La nueva película de Eduardo Casanova, 'El Gran Cabrón', ha sido seleccionada en el Mercado de Coproducción de la Berlinale, que tendrá lugar entre el 12 y 18 de febrero. La película está producida por Morena Films que ha celebrado en redes sociales el anuncio.

"Estamos felices de anunciar que 'El Gran Cabrón', la nueva película de Eduardo Casanova, ha sido seleccionada en el Mercado de Coproducción de la Berlinale - European Film Market (EFM). Es un honor acompañar a Eduardo en su nuevo largometraje", ha afirmado la productora en un mensaje publicado en X.

La película se sitúa en un pequeño pueblo anclado en la represión y la superstición, donde el entorno rural marca la forma de vivir de sus habitantes y en el que una cabra negra convierte las fiestas locales en un oscuro sacrificio.

En total, el Mercado de Coproducción de la Berlinale ha seleccionado 35 proyectos cinematográficos de 27 países para encontrar socios, con el fin de asegurar su financiación y ser producidos como coproducciones internacionales en los próximos años.

En esta edición, 16 de los 35 proyectos están dirigidos por mujeres. La selección oficial de proyectos consta de 19 largometrajes de ficción con presupuestos de entre 600.000 y cinco millones de euros, seleccionados entre 390 candidaturas.

La selección oficial de proyectos consta de 19 largometrajes de ficción con presupuestos de entre 600.000 y cinco millones de euros, seleccionados entre 390 candidaturas.

Entre los directores seleccionados por sus películas se encuentran Alonso Ruizpalacios, Aida Begic, Klaudia Reynicke, Dénes Nagy, Joana Hadjithomas y Khalil Joreige, Rodrigo Moreno, Signe Baumane, Deepak Rauniyar, Amanda Nell Eu, Fernando Guzzoni, Hao Wu y Leonie Krippendorff.