El BNG apoya las reivindicaciones del sector primario contra el acuerdo UE-Mercosur: "Es lesivo para Galicia"

Al señalar que el Partido Popular bloqueó con sus votos la propuesta para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en el Parlamento gallego, la diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Noa Presas, volvió a insistir en los riesgos que dicho pacto representa para Galicia. Presas destacó, según informó el medio, que la postura adoptada por los populares gallegos impidió que la Cámara autonómica mostrara su rechazo formal a la iniciativa, cuya tramitación sigue generando controversia tanto en el sector primario como entre los consumidores de la comunidad.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la diputada expresó el pleno respaldo de la formación nacionalista a las protestas del sector primario gallego que denuncia los efectos adversos del acuerdo entre la Unión Europea y los países de Mercosur. En declaraciones a la prensa, Presas remarcó que el BNG llevó este debate al pleno del Parlamento, alertando sobre el carácter perjudicial de un acuerdo que, subrayó, “va a ser muy lesivo para Galicia”. Presas indicó que no solo los productores regionales se verían afectados, sino también los consumidores, ya que “vamos a perder garantías”.

El medio detalló que la diputada reclamó la paralización inmediata del acuerdo y pidió a la Unión Europea reconsiderar su posición. “Advertíamos de que iba a ser lesiva para las condiciones de nuestro país, pero también para el consumidor”, señaló Presas durante su comparecencia, reiterando que la defensa del sector primario es prioritaria para el BNG. La representante nacionalista expuso que su grupo apuesta por que la Unión Europea “dé marcha atrás” con respecto a una medida que, en sus palabras, incrementa la inseguridad tanto para quienes producen alimentos en Galicia como para quienes los consumen.

Al enfatizar que el campo gallego podría quedar en desventaja frente a los productos provenientes del Mercosur, Presas compartió la preocupación de que el tratado reduzca las garantías sanitarias y debilite la protección de los estándares locales. Según el medio, la diputada explicó que una competencia desigual podría suponer la pérdida de puestos de trabajo en el ámbito rural, agravando el futuro económico de numerosas familias gallegas que dependen del sector agrícola y ganadero.

En cuanto a la respuesta institucional, Presas lamentó la postura del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, considerando que esta formación obstaculizó la aprobación de una propuesta que buscaba frenar el avance del acuerdo. La parlamentaria recordó que el compromiso del BNG con el sector no solo se refleja en las iniciativas legislativas, sino también en su participación en las movilizaciones convocadas por los profesionales del campo.

El medio reportó también que durante la rueda de prensa, Presas fue cuestionada por la manifestación celebrada el sábado en Santiago en favor de la soberanía venezolana. Al respecto, la diputada puso en valor la respuesta social registrada en Galicia, calificándola como un ejemplo de solidaridad con los pueblos del mundo. Según la información publicada, Presas señaló: “Galicia dio una lección de dignidad y de solidaridad con todos los pueblos del mundo”. Además, reiteró la condena del BNG a lo que considera una estrategia imperialista de Estados Unidos y la defensa de la soberanía de los pueblos.

En ese sentido, Presas manifestó el rechazo nacionalista a las intervenciones externas y defendió las movilizaciones como mecanismo legítimo para expresar el respaldo a la autodeterminación de Venezuela y de otras naciones. Para el BNG, según recogió el medio, la defensa de la soberanía y la solidaridad internacional forman parte de su compromiso político, junto con la defensa de los intereses del sector primario y la ciudadanía gallega.

El BNG mantiene su postura crítica ante un acuerdo que, según sus representantes, pone en entredicho la viabilidad del campo gallego y podría reducir las condiciones de calidad y seguridad alimentaria para los consumidores europeos. El tema sigue generando debate político y social en Galicia, con el sector primario como uno de los principales actores en las protestas y movilizaciones contra el pacto impulsado por la Unión Europea.