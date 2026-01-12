El apoyo de los minoritarios a las retribuciones del Ibex 35 cae al 57% en 2025, según Sodali

Entre las razones más señaladas por los inversores minoritarios para expresar su voto en contra de las políticas retributivas en las principales compañías del Ibex 35, el informe de Sodali destacó su disconformidad con la estructura de compensación y el crecimiento en los salarios de la alta dirección. Según publicó el medio, este contexto ha desembocado en un descenso significativo del respaldo de estos accionistas a dichas políticas, situando el apoyo medio en el 56,9% durante 2025, mientras la participación en las juntas generales se incrementó respecto al año anterior.

De acuerdo con el análisis presentado por Sodali, solo 15 políticas de remuneración fueron sometidas a votación en las juntas generales de las empresas que integran el Ibex 35. Esta cifra, aunque limitada, ha vuelto a convertir estos temas en los más discutidos durante dichas asambleas, pues las propuestas relacionadas con retribuciones concitaron el mayor nivel de controversia. El medio detalló que la negativa a respaldar estos mecanismos de pago no solo surgió entre los minoritarios, sino que entre el conjunto de accionistas el porcentaje adverso alcanzó el 15,3%.

En cuanto a la modalidad elegida para celebrar las juntas generales, Sodali reportó que el 87,9% de las compañías del índice mantuvieron un formato híbrido, que permite tanto la asistencia física como la virtual. A pesar de que el entorno digital adquiere cada vez más peso, solo una firma optó exclusivamente por la presencialidad y el 9,1% de las empresas transitaron hacia un formato completamente en línea, lo que representa un ligero incremento sobre ejercicios previos, según consignó el informe.

La tasa de participación en las juntas generales experimentó un avance y se ubicó en un 75%, frente al 73,3% alcanzado el año anterior, conforme recogió el estudio. Este incremento se explicó principalmente por el mayor involucramiento de los llamados accionistas estratégicos. Se trata de inversores con un peso considerable en los órganos societarios, lo que influye en el desarrollo de las votaciones y en las dinámicas de gobierno.

Respecto a la configuración de los consejos de administración, la composición permaneció estable con una presencia mayoritaria para los consejeros independientes, cuya representación media se estableció en el 54,8%. Los consejeros dominicales, representantes de accionistas significativos, aumentaron hasta el 32,7%, al tiempo que el porcentaje de consejeros ejecutivos experimentó una reducción hasta el 12,9%. Este equilibrio, informó el medio, responde a las recomendaciones sobre buen gobierno y criterios de independencia en la toma de decisiones.

Por segundo año consecutivo, la presencia femenina en los consejos de administración del Ibex 35 consiguió superar el umbral mínimo legal del 40%, tal como lo señala Sodali. El promedio de representación se situó en el 42,4%, con 27 de los 33 consejos, lo que equivale al 81,8%, logrando cumplir ese objetivo. Sin embargo, Sodali subrayó que este resultado se alcanzó debido a la elevada proporción de mujeres entre los consejeros independientes, donde concentraron el 65,2% de ese grupo. Su participación entre los consejeros dominicales se fijó en el 35,6% y su presencia como consejeras ejecutivas solo alcanzó el 8,6%, reflejando una brecha en el acceso a los puestos de mayor poder ejecutivo.

A partir del informe de Sodali, el descenso del apoyo minoritario a las políticas retributivas, la preferencia por juntas híbridas, la mayor tasa de participación accionarial y la evolución en la estructura y diversidad de los consejos, son factores que describen el escenario actual del gobierno corporativo en las principales empresas cotizadas españolas.