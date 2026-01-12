EEUU dice haber revocado más de 100.000 visados desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca

La Administración de Donald Trump ha asegurado este lunes que ha revocado más de 100.000 visados desde que el presidente estadounidense volvió a la Casa Blanca a una semana de que cumpla un año en el poder, en el marco de su política antimigratoria.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha indicado a través de su perfil en la red social X que esta medida "incluye unos 8.000 visados de estudiante y 2.500 visados especializados para personas que tuvieron encuentros con las fuerzas de seguridad del país por actividades delictivas".

"Seguiremos deportando a estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos", ha añadido la cartera ministerial encabezada por Marco Rubio.

De hecho, su portavoz, Tommy Pigott, ha asegurado que han anulado los permisos de "miles de extranjeros acusados o condenados por delitos como agresión, robo y conducir bajo la influencia del alcohol".