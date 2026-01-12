(Crónica) El Celta sigue sumando y eleva la tensión en el Pizjuán

El tercer tropiezo consecutivo del Sevilla FC complica su situación en la tabla y reduce a tres puntos su diferencia respecto a los equipos situados en la zona de descenso, mientras el RC Celta se acerca a posiciones europeas tras lograr cinco partidos sin perder. Según consignó el medio, el desenlace del encuentro en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán tuvo como protagonista a Marcos Alonso, quien al minuto 88 convirtió un penalti que definió el marcador 0-1 a favor del conjunto vigués en el cierre de la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports.

De acuerdo con la información publicada, el desarrollo del juego vio a un Sevilla más activo durante la primera mitad, desplegando mayor presión e intensidad sobre su rival. A pesar de este dominio inicial, el equipo visitante generó las ocasiones de gol más peligrosas antes del descanso. Una de las jugadas destacadas ocurrió poco antes del minuto quince, cuando Bryan Zaragoza probó al arquero sevillano Odisseas Vlachodimos con un disparo cerrado que fue desviado a córner. Posteriormente, el capitán celeste, Iago Aspas, ensayó un tiro desde fuera del área que fue controlado por el portero, y pasada la media hora, Javi Rodríguez exigió nuevamente a Vlachodimos, quien resolvió el remate con seguridad.

Tras el entretiempo, el entrenador visitante Claudio Giráldez realizó cambios sustituyendo a Borja Iglesias y a Aspas por Williot Swedberg y Pablo Durán, en busca de mayor profundidad ofensiva. En reacción, el director técnico local, Matías Almeyda, optó por introducir en el campo a Alexis Sánchez y a Rubén Vargas. Este último regresaba después de dejar atrás una lesión muscular, pero solo pudo permanecer seis minutos en juego; solicitó el cambio entre lágrimas al resentirse físicamente, según reportó la fuente.

Con el partido avanzando, la especulación sobre el desgaste físico y las alternativas tácticas cobraron importancia para los dos equipos. En el minuto 72, una acción individual de Lucien Agoumé tras pase de Kike Salas llevó peligro al arco celeste, aunque su disparo salió desviado. Vlachodimos volvió a intervenir como figura en la portería local en el minuto 80, desviando un remate de Ilaix Moriba antes de que el balón cruzara la línea de meta.

La jugada determinante del encuentro llegó al minuto 85, cuando Oso cometió una falta sobre Ilaix dentro del área sevillista. El colegiado sancionó la pena máxima sin dudar y Marcos Alonso se encargó de la ejecución: colocó el balón en el punto penal y definió de manera precisa al lado opuesto del que eligió el portero, según relató el medio, asegurando la ventaja visitante.

A raíz de este resultado, el RC Celta suma una racha de cinco jornadas invicto, con cuatro victorias y un empate, lo que le permite asentarse en la séptima posición de la clasificación con 29 puntos, igualando el registro del Real Betis, que actualmente ocupa la última plaza que da acceso a competiciones continentales. El Sevilla, por el contrario, permanece en una dinámica negativa tras acumular tres derrotas consecutivas y quedarse en 20 puntos, quedando solo tres unidades por encima de las posiciones de descenso, tal como detalló el medio en su cobertura.

Durante el desarrollo del partido, la tensión se mantuvo alta tanto en la grada como entre los futbolistas, con el Sevilla intentando revertir su mala racha a base de presión alta y manejo del balón. A pesar de los esfuerzos locales, la defensa gallega se mantuvo firme y la actuación del portero Vlachodimos resultó clave para evitar que los disparos con trayectoria peligrosa modificaran el empate inicial hasta la jugada del penalti.

El encuentro se disputó en un ambiente cargado para el conjunto andaluz, que afronta un periodo de incertidumbre por la cercanía a los puestos de descenso y la necesidad de sumar puntos para revertir una tendencia negativa. El RC Celta, por su parte, capitalizó los errores rivales y aprovechó las oportunidades generadas, consolidando su buen momento en el campeonato y dejando abierta la competencia por acceder a torneos internacionales en las próximas fechas, según registró el medio en su crónica.