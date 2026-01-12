Comienza el desbloqueo de la A-52 a su paso por Xinzo de Limia a la espera de restablecer el tráfico tras las protestas

La Guardia Civil ha comenzado a desbloquear la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense), a la espera de poder restablecer el tráfico durante la tarde de este lunes, tras tres días de protestas de ganaderos y agricultores contra el acuerdo con Mercosur.

Tal y como ha informado el Instituto Armado, "posiblemente por la tarde" la autovía se abrirá de nuevo a la circulación "después de que se realicen labores de limpieza".

En concreto, alrededor de las 6.15 horas de este sábado, ganaderos y agricultores iniciaron el corte de la carretera tras alertar de su intención de bloquear "arterias y vías principales" si salía adelante el acuerdo en Europa.

"Estamos hoy aquí para que se nos escuche, porque estamos hartos de que las administraciones se pasen la pelota del tejado de unas a otras, porque cuando vamos a hablar con unos dicen que son competencias de los otros", había relatado en declaraciones a Europa Press otro de los portavoces de la 'tractorada', Óscar Joga.

Sin embargo, a pesar de la reapertura de la autovía, ganaderos han avisado de que las movilizaciones continuarán en la ciudad, después de casi quince días desde el inicio de las concentraciones frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense.