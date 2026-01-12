Bielorrusia alerta de una militarización "sin precedentes" en Europa y de "planes agresivos" contra Minsk

El ministro de Defensa de Bielorrusia, Victor Jrenin, ha alertado este lunes de que existe una militarización "sin precedentes" en toda Europa, además de "planes de carácter agresivo" contra Minsk, lo que hace que las autoridades estén "continuamente en alerta" ante posibles "actos hostiles".

Tras participar en una reunión con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en la cual han abordado la situación de seguridad en la frontera del país, Jrenin ha indicado que se está produciendo "un amplio desarrollo de las fuerzas de seguridad de los diferentes países europeos", según informaciones recogidas por la agencia de noticias BelTA.

"Observamos continuas acciones y planes de carácter agresivo en relación con nuestro país", ha aclarado Jrenin, que explicado que la militarización incluye "más de 2.200 aeronaves, de las cuales el contingente de Polonia y los Bálticos alcanza los 130 aviones".

En este sentido, ha alertado de que también se están observando "vuelos de bombardeos estadounidenses" y ha apuntado a su vez a la presencia de misiles de crucero desplegados en bases estadounidenses en Polonia y Rumanía, donde "están ubicadas bases antimisiles". "Pero nosotros entendemos perfectamente lo que pasa: con una modificación menor, estos sistemas pueden emplear misiles de crucero, que pueden alcanzar nuestro territorio", ha advertido.

"Seguimos atentamente todo lo que ocurre, todos los vuelos que suceden a lo largo de nuestra frontera estatal. (...) Desarrollamos medidas adecuadas para reaccionar a todas las posibles provocaciones que pueden ocurrir", ha subrayado el ministro, que ha añadido que "partiendo de estas amenazas, se evalúa la situación y se toman decisiones correspondientes".

Asimismo, ha lamentado que debido a la guerra de Ucrania se están registrando cada vez "más violaciones en la frontera estatal y del espacio aéreo". "En consecuencia, estamos reaccionando debidamente", ha dicho. "En general, estamos preparados para el cumplimiento de las tareas y la reacción a cualquier peligro, desafío y amenaza que pueda surgir contra nuestro país", ha zanjado.