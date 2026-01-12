Araqchi critica el apoyo de Trump a los manifestantes tras la muerte de una mujer a manos del ICE en EEUU

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha cuestionado este domingo que las protestas antigubernamentales que desde hace semanas sacuden el país centroasiático sean "por la libertad", asegurando que agentes de la Policía iraní están siendo "ejecutados por terroristas", y ha criticado que la Administración de Donald Trump se pronuncie sobre las movilizaciones en Irán después de la muerte a tiros de una mujer en Minneapolis a manos de agentes federales.

"Aquí, en Irán, los agentes de Policía están siendo ejecutados por auténticos terroristas supervisados por lo que el señor (Mike) Pompeo --exsecretario de Estado de Estados Unidos de 2018 a 2021-- ha calificado abiertamente como agentes del Mossad (servicio de Inteligencia de Israel). Y tenemos las pruebas", ha aseverado en su cuenta de la red social X.

El jefe de la diplomacia iraní ha cuestionado que las protestas --que comenzaron por el desplome de la moneda nacional, el rial, pero han derivado en movilizaciones generalizadas contra la clase política-- sean "por la libertad", y ha considerado en su lugar que la presunta muerte de agentes en protestas "es precisamente el tipo de escenas que la Administración estadounidense nunca toleraría dentro de sus propias fronteras".

Araqchi ha hecho estas declaraciones en una publicación acompañada de un vídeo que muestra a grupos de hombres quemando neumáticos en medio de la calle, entre otro tipo de alteraciones del orden público. Más de 10.600 personas han sido encarceladas desde el comienzo de las protestas a finales del pasado diciembre, según un último balance de la ONG con sede en Estados Unidos HRANA. La Fiscalía General de Irán ha anunciado que considera que todos los manifestantes son 'mohareb', enemigos de Alá, un delito tipificado que prevé la pena de muerte como castigo.

El ministro ha aludido en el mismo mensaje a la muerte, el pasado miércoles en Minneapolis, en el estado de Minnesota, de Renee Nicole Good, de un disparo por parte de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Araqchi ha incidido en que la "joven inocente en Estados Unidos, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, fue ejecutada a quemarropa por el ICE" y ha recordado que Washington acusó a la víctima de perpetrar "un acto de terrorismo doméstico".

"El presidente (Donald) Trump lo calificó de acto de legítima defensa; el Departamento de Seguridad Nacional amenazó a los estadounidenses con que 'si le ponen un dedo encima a un funcionario o agente federal, se enfrentarán a todo el peso de la ley'", ha señalado.

Horas antes, el inquilino de la Casa Blanca ha ofrecido su ayuda para "liberar" Irán, después de amenazar hace poco más de una semana a Teherán con darle "un golpe muy duro" si las fuerzas de seguridad iraníes "empiezan a matar gente" durante las manifestaciones. Trump ha sido contestado por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien ha dejado entrever que Irán podría declarar como "objetivos legítimos" a Israel y las bases de Estados Unidos en la región "si Estados Unidos lanza un ataque militar" para alentar las protestas.