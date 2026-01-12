Agencias

Antonio Tejado insiste en su inocencia, pide su absolución y denuncia que se han vulnerado sus derechos fundamentales

El abogado del acusado por el asalto a la vivienda de María del Monte reclamó la nulidad de escuchas telefónicas, argumentó la falta de pruebas en su contra y solicitó la intervención de familiares en la vista para esclarecer los hechos

El abogado defensor de Antonio Tejado ha solicitado de manera expresa que los hermanos del acusado y su actual pareja, Samara Terrón, sean llamados a comparecer en el juicio con el objetivo de aportar información relevante sobre la relación que mantenía Tejado con su tía, la artista María del Monte. Según informó El diario de Sevilla, la petición forma parte de un escrito de defensa presentado ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, y tiene como finalidad que dichos familiares puedan ofrecer versiones detalladas que contribuyan a esclarecer los hechos investigados en el caso del robo en la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal.

En esa misma presentación, el abogado Fernando Velo interpuso una solicitud para declarar nulas las escuchas telefónicas que concluyeron en la detención de Tejado. Velo planteó ante la autoridad judicial que dichas intervenciones habrían lesionado los derechos fundamentales de su defendido. Igualmente, el letrado pidió la absolución total de Antonio Tejado y negó de forma categórica la existencia de cualquier tipo de vínculo, ya sea directo o indirecto, entre su cliente y los delitos imputados, los cuales incluyen cinco cargos como supuesto autor intelectual del asalto.

De acuerdo con El diario de Sevilla, los hechos se remontan al 7 de enero, cuando la defensa de Tejado presentó el mencionado escrito en tribunales. Allí, Velo enfatizó la postura de inocencia de Tejado y desmintió que el acusado haya recabado o suministrado información alguna para facilitar la comisión del asalto a la vivienda de la conocida folclórica y a su esposa. El abogado aseguró, mediante el escrito, que Tejado no tuvo ninguna participación en los actos que han motivado las acusaciones y rechazó totalmente el relato presentado por la Fiscalía en sus conclusiones provisionales.

El medio también detalló que, mientras se aguarda la confirmación de la fecha de inicio del juicio, Tejado, quien se encuentra bajo acusación desde su detención en febrero de 2024, ha estado cumpliendo con todas las comparecencias judiciales exigidas por la investigación. En su última aparición ante el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, el acusado firmó ante el juez por orden judicial, según consignó El diario de Sevilla.

A lo largo de todo el proceso, Antonio Tejado sostiene su versión de inocencia y su negativa a cualquier implicación en los hechos investigados, reiterando su petición de ser absuelto. Además, denunció a través de su abogado una presunta vulneración de sus derechos fundamentales durante la fase de instrucción, centrando su reclamo en las intervenciones telefónicas que sirvieron de base para su detención, cuyo valor probatorio defiende que debe ser anulado.

Tejado se enfrenta a la posibilidad de una condena que podría alcanzar los 30 años de prisión, según la solicitud de la Fiscalía incluida en la causa, reportó el mismo medio. La acusación formal señala a Tejado como supuesto autor intelectual del asalto, atribuyéndole la planificación y la entrega de información clave para facilitar el delito, cargos que son negados de forma rotunda por su defensa legal.

Desde que fue arrestado, el sobrino de María del Monte ha permanecido en silencio frente a los medios, optando por no responder preguntas sobre el proceso judicial que podría llevarlo ante el tribunal. El diario de Sevilla mencionó que, en una de sus recientes visitas al juzgado, el acusado evitó hacer declaraciones a la prensa, aunque mostró señales de nerviosismo al ser requerido por periodistas acerca de su situación procesal.

Añadidamente, el abogado defensor planteó la necesidad de la intervención de los familiares mencionados con el fin de precisar cómo era la relación personal entre Tejado y María del Monte, considerando que estos testimonios podrían aportar elementos determinantes en la valoración de las pruebas y los hechos atribuidos al encartado. La estrategia legal busca así desmontar la hipótesis de la acusación sobre el supuesto papel organizador de Tejado en el robo.

La vista oral del caso sigue pendiente de programación, mientras la defensa se mantiene firme en los argumentos presentados para obtener la nulidad de las pruebas telefónicas y la plena exoneración del acusado, según reiteró El diario de Sevilla.

